مهدی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ملت ایران با نام و یاد شهیدان این خطه و مملکت در میادین ایستادهاند تا به دشمن بفهمانند که دست از آرمانهای خود و امام شهید برنمیدارند.
وی افزود: در دنیای آن روز دو بلوک شرق و غرب با جنگ سردی در برابر هم ایستاده بودند، یکی ضد دین بوده و دیگری مبنای آن کمونیسم و سوسیالیسم است که میخواهد رابطه انسانها را با خدا قطع کند و دیگری نیز منکر خدا میشود.
رئیس شعبه پنج دادگاه تجدید نظر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال ۵۷، فجر انقلاب دمیده شد که به گفته امام راحل این انقلاب انفجار نور بود و زمینه ظهور منجی عالم بشریت را ایجاد خواهد کرد؛ اصل دوم قانون اساسی مطرح میکند حکومت جمهوری اسلامی پایه توحید است.
ملایی تصریح کرد: مردم مبعوث شده، در برابر ترفند دشمن ایستادند، مبارزه کردند و نگذاشتند خدشهای به این نظام بخورد؛ صهیونیسم و آمریکا آمدند تا به این هدف برسند که نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند اما به هدف خود نرسیدند و همچنان انقلاب پابرجا است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی وابسته به شخص نیست، اضافه کرد: بیش از هشتاد شبانهروز است که شب ها مردم ایستادهاند تا از این انقلاب حمایت کنند که رزمندگان شجاع نیز دشمن را رصد میکنند و اینها به حمایت مردم در خیابان، محکم ایستاده و مبارزه میکنند.
رئیس شعبه پنج دادگاه تجدید نظر استان اصفهان بیان کرد: بارها مردم از این میادین پیام بزن که خوب میزنی را به رزمندگان دادند، بعثت تنها مربوط به پیامبران نیست بلکه گاهی یک ملت برای دفاع از حق و عدالت برانگیخته میشود و ملت ایران نیز در دوران انقلاب اسلامی چنین رسالتی را بر عهده گرفتند.
