به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه که نقطه عطفی در «نهضت سلامت» استان هرمزگان به شمار می‌رود، طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید امروز با حضور استاندار هرمزگان، مسئولان ارشد سلامت و مدیران حوزه صنعت کلید خورد.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، در آیین کلنگ‌زنی این مرکز، توسعه زیرساخت‌های درمانی و تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های جدی مدیریت استان دانست و بر لزوم تسریع روند اجرای این پروژه‌ها با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد.

آشوری تازیانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ دستگاه دیالیز در مراکز استان فعال است و به ۸۵۰ بیمار خدمات ارائه می‌شود، کمبود فضا و تجهیزات را از چالش‌های موجود برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی این مرکز جامع، حدود ۸۰ دستگاه دیالیز جدید به ظرفیت استان اضافه شده و بیماران کلیوی از تحمل رنج سفر برای درمان بی‌نیاز شوند.

پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، نیز در این مراسم ضمن تأیید نیاز مبرم استان به خدمات دیالیز، به وضعیت موجود اشاره کرد: در بیمارستان شهید محمدی از ۴۰ دستگاه دیالیز موجود ، ۷ دستگاه به صورت پشتیبان است و ۳۳ دستگاه فعال است، با راه‌اندازی این مرکز جامع، حدود ۴۰ دستگاه جدید در همین مکان مستقر خواهد شد و با تجمیع امکانات، مجتمع دیالیزی با ظرفیت ۷۰ تخت دیالیزی شکل خواهد گرفت.

شاهرخی از افزوده شدن ۱۰۰ دستگاه دیالیز در نهضت سلامت خبر داد و افزود: بر اساس استانداردها و شاخص ها به ازای هر ۴ بیمار می بایست یک دستگاه داشته باشیم .

وی همچنین از برنامه‌های تدوین‌شده برای پیشگیری از دیابت و فشار خون، به عنوان عوامل اصلی نارسایی کلیوی، خبر داد.