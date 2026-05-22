به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با اشاره به برابری ثواب زیارت امام حسین (ع) با حج اظهار کرد: زیباترین و معروفترین فرازهای دعا این است: «عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَرَاکَ عَلَیْهَا رَقِیباً» (کور باد چشمی که تو را مراقب و ناظر خود نبیند).
وی با اشاره به مأموریتهای ملت ایران در پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضور فیزیکی مستمر در صحنه، حتی در زمان سکوت نبرد نظامی پشتوانه عملی مسئولان و تغییردهنده محاسبات دشمن است.
امام جمعه عسلویه با تاکید بر وحدت ملی بهعنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی بیان کرد: مدیریت مصرف رسانهای و پدافند شناختی با ترک یا برخورد حداکثراً شکآلود با رسانههای معاند و پرهیز از دامن زدن به ناامید و کمک متقابل و مواسات مؤمنانه از دیگر وظایف است.
وی با گرامیداشت ایام حجّ و تبریک عید سعید قربان عید بندگی ایثار و پیروزی بر هوای نفس خاطرنشان کرد: باید این ایام موثر معنوی و تربیتی را قدر دانست و نباید از دست داد. مصونیت کعبه از گزندها مشروط به مشیت الهی و پیوند آن با امامت است.
محمدی با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه آزادی خرمشهر تصریح کرد: طبق پیشبینی رهبر عظیم الشان شهید انقلاب، در دوران جدید، رویارویی شجاعانه ملت ایران برابر دشمن آمریکایی-صهیونی، ما را در آستانه «خرمشهرهای جدید» قرار داده است.
وی تاکید کرد: پیروزی در گروی انسجام و اعتماد به یکدیگر و مسئولین، گوش به فرمان رهبری بودن و مراقبت از تکرار ناخواسته صدای دشمن در داخل است.
امام جمعه عسلویه گفت: الگوی قدرت ایران در عمیقترین لایه خود بر دو پایه استوار است که در هیچیک از سه قدرت دیگر به این شکل دیده نمیشود.
وی با اشاره به عاملان تورم افزود: مشکلات ساختاری مزمن شامل کسری بودجه، خلق نقدینگی، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی که ریشه در دهههای گذشته دارد؛ تخریب زیرساختهای صنعتی در جنگ اخیر (بمباران پتروشیمیها و فولاد) که زنجیره تولید را مختل کرده است.
محمدی اضافه کرد: دولت باید فوراً استقراض از بانک مرکزی را قطع کند، ارز را شفاف تخصیص دهد، با نظارت هوشمند احتکار را بشکند، انتظارات تورمی را از طریق رسانه مدیریت کند، و با افزایش یارانه یا کالابرگ از دهکهای ضعیف حمایت کند.
مردم به رسالت خود در صرفه جویی عمل کنند
وی با اشاره به رسالت مهم مردم در لایه مهم جنگ اقتصادی بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی ایران بحث«صرفهجویی» امروز فقط یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک ضرورت امنیت ملی است.
امام جمعه عسلویه اظهار کرد: در جنگ اقتصادی، هر لیتر سوخت، هر متر مکعب آب و هر گرم گندمی که ذخیره میشود، یک گلوله در دفاع از منافع ملی است.
وی با بیان اینکه صرفه جویی در برق وآب و سوخت یک ضرورت مهم است افزود: اکنون زمان آن رسیده که «صرفهجویی» را از یک شعار به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.
محمدی با تبریک سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: این مجموعه مبارک که از بدو تولد انقلاب شکل گرفت تاکنون برکات فراوان داشته است. یاد و خاطره همه شهدای مجلس را گرامی میداریم و از نماینده جنوب استان بابت همه تلاشها بهویژه در حوزه کمیسیون انرژی که بار سنگینی مدیریت کشور در این مقوله مهم و حساس را بر عهده دارند تقدیر وتشکر میکنیم.
وی خواستار تامین سوخت صیادان شد و افزود: همچنان که باید صرفه جویی لازم صورت گیرد، این یک ضرورت است چراکه معیشت این قشر زحمتکش به دریا و صیادی بسته است.
