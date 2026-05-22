به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک با تأکید بر جایگاه تقوا و خدامحوری در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار داشت: خدای متعال را در همه شرایط شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانیم و بدانیم در محضر او هستیم؛ تقوا سبب رستگاری ما می‌شود و مقدمات فیض پروردگار را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اولین مأموریت ملت ایران را «حضور فیزیکی مستمر در صحنه» دانست و افزود: برخی تصور می‌کنند حضور در خیابان‌ها و اجتماعات خطاست، در حالی که این تفکر توسط رسانه‌های بیگانه منتشر و بزرگنمایی می‌شود. تجربه انقلاب و دفاع مقدس نشان داده که دشمن در زمان سقوط نظامی خود ناتوان است و حضور مردم در میادین، فریادهای مردمی را به پشتوانه عملیاتی برای محاسبه دشمن تبدیل می‌کند.

امام جمعه جاسک تأکید کرد: حضور در اجتماعات را ساده نگیریم؛ این حضور علاوه بر وظیفه شرعی و امنیتی، تجربه نشان داده که دشمنان به دنبال برجسته کردن تفاوت‌های سیاسی، قومی و مذهبی برای تضعیف وحدت ملی هستند. باید وحدت را حفظ کنیم و همزمان مطالبات را در جای خود پیگیری کنیم.

ذاکری دومین وظیفه از منظر رهبری را «مدیریت مصرف و دقت در برابر جنگ رسانه‌ای» برشمرد و گفت: میدان اصلی نبرد، ذهن و باور مردم است. رسانه‌های دشمن مأموریت تخریب روحیه عمومی، تشدید اختلافات و ایجاد ناامیدی در جامعه را دارند. از یک رویداد کوچک، مسائل بزرگ می‌سازند؛ پس باید در استفاده از رسانه‌ها دقت کنیم و مراقب سربازان دشمن باشیم، چراکه ناامیدی جامعه را از حل مشکلات ناتوان می‌کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهید آیت‌الله رئیسی افزود: مسئولیت‌پذیری و مردمی بودن ایشان موجب شد بسیاری از دلسوزان نظام بتوانند اقدامات را به نتیجه برسانند.

ذاکری عنوان کرد: وظیفه مسئولان در برابر حماسه‌آفرینی ملت، به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی، سنگین‌تر شده است.

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله جمعیت اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند جمعیت با قدرت و تمدن نوین اسلامی ارتباط مستقیم دارد؛ اگر جمعیت نباشد قدرت خالی می‌شود. حفظ دستاوردهای دفاع مقدس در گرو توجه به مسئله جمعیت و فرزندآوری است، هرچند برخی مشکلات معیشتی را مانع می‌دانند، اما کسی که در مسیر دستورات الهی قدم بردارد، خداوند عنایت می‌کند.

ذاکری با اشاره به عقب‌نشینی رئیس‌جمهور آمریکا از برخی مواضع، آن را نشانه تثبیت بازدارندگی فعال جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: وقتی یک قدرت بزرگ مثل آمریکا ناگزیر از عقب‌نشینی سیاسی و امنیتی می‌شود، نشان از ناکامی آن در رسیدن به اهدافش است. اگر تهدید نظامی واقعی بود، نیازی به جنگ رسانه‌ای نداشتند. آمریکا امروز بین جنگ و گرانی گرفتار شده؛ هر تهدید نظامی جدید، قیمت نفت را جهش می‌دهد و اقتصاد خود آمریکا و متحدانش را با فروپاشی مواجه می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف روغن خوراکی، آب، برق و بنزین، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد روغن خوراکی ما وارداتی است. صرفه‌جویی در مصرف، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، می‌تواند اتفاقات بزرگی در مدیریت منابع کشور ایجاد کند. نیاز به همراهی مردم داریم و امیدواریم با الگوگیری از امام باقر (ع) در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، آشنایی بیشتری با وظایف خود پیدا کنیم.