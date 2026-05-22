عزاداری ۱۱۰ هیئت در مسلمیه شهرری؛ برپایی ۱۸ موکب

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مسجد و کانون‌های مساجد، حجت الاسلام حامد احمدپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری، در نشست خبری برگزاری مراسم مسلمیه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای عزاداری هیئت‌ها اظهار کرد: آیین‌های عزاداری امسال از دوم تا چهارم خردادماه، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود

وی با اشاره به اجرای مداحان و سخنرانان کشور در این مراسم، افزود: در شب نخست (شنبه دوم خرداد) حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی به ایراد سخن پرداخته و حاج حیدر خمسه به مداحی می‌پردازد. در شب دوم (یکشنبه سوم خرداد) حجت‌الاسلام والمسلمین دارستانی سخنران و حاج علی کرمی مداح مراسم خواهند بود و در شب سوم (دوشنبه چهارم خرداد) نیز حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی سخنرانی و حاج محمدرضا کرمانشاهی مرثیه‌خوانی خواهند کرد.

استقرار ۱۸ موکب خدمت‌رسانی به زائران

احمدپور در تشریح نحوه برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: امسال آیین مسلمیه با تجمعات شبانه که هر شب در میدان شهرری برگزار می‌شود، تلفیق شده است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، هیئت‌های عزاداری با تجمع در استیج میدان شهرری و اجرای برنامه‌های حماسی و روضه‌خوانی، به سمت حرم مطهر حرکت می‌کنند. در طول مسیر و بازار قدیم شهرری نیز جایگاه‌هایی برای صوت و اجرای آیین سنتی «چهارپایه خوانی» تعبیه شده است تا هیئت‌ها پیش از ورود به صحن امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری بپردازند.

وی افزود: تجمعات سایر میادین از جمله میدان نماز نیز با حضور مداحان سرشناس کشور از جمله حاج نریمان پناهی به قوت خود باقی است. رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری با اشاره به سنت دیرینه میزبانی مردم ری تصریح کرد: هیئت‌های شهرری با برپایی ۱۸ موکب در میدان شهرری و اطراف حرم، وظیفه میزبانی از هیئت‌های تهران و سایر شهرستان‌ها را بر عهده دارند. این در حالی است که امسال حدود ۱۱۰ هیئت برای حضور در مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها از تهران و شهرستان‌های دیگر هستند.

حجت الاسلام احمدپور با تأکید بر اهمیت فضای حماسی این مراسم گفت: با توجه به ضرورت حفظ شور معنوی و سیاسی در جامعه، پرچم جمهوری اسلامی ایران در تمامی طول مسیر و داخل حرم مطهر برافراشته خواهد بود. همچنین مراسم میدان شهرری و داخل حرم مطهر به صورت زنده از شبکه‌های مختلف سیما از جمله شبکه قرآن پخش خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط خاص منطقه و ایام کنونی، ضمن تأکید بر شکوه مراسم امسال خاطرنشان کرد: مردم و هیئتی‌ها همواره ثابت کرده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، تجمعات معنوی را با حضور پرشور خود به بهترین شکل برگزار می‌کنند.

کد خبر 1884342