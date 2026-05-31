به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی تشکیل کارگروه‌های تخصصی استان اظهار کرد: توسعه یک فرآیند چندبعدی است و نمی‌توان صرفاً با نگاه اقتصادی برای آینده استان برنامه‌ریزی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افزود: اگر زیرساخت‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای تقویت نشوند، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به برخی مسائل موجود در استان تصریح کرد: برخی چالش‌ها از جمله الگوی کشت نامناسب و افزایش چاه‌های غیرمجاز، تنها یک مسئله اقتصادی یا کشاورزی نیستند و می‌توانند تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشند.

وی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی باید با رویکردی کارشناسی و عملیاتی، مسائل و موانع توسعه استان را شناسایی کرده و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

احمدپور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه قزوین در حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و توجه به تمامی ابعاد توسعه است تا زمینه رشد متوازن و پایدار استان فراهم شود.

معاون استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی در کنار برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مختلف با هماهنگی و نگاه تخصصی در این مسیر حرکت کنند.

