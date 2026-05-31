۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

احمدپور: توسعه بدون پیوست‌های امنیتی و اجتماعی پایدار نیست

قزوین- معاون استاندار قزوین گفت: هرگونه برنامه توسعه‌ای در استان باید با در نظر گرفتن ابعاد امنیتی، اجتماعی و سیاسی تدوین شود، چرا که توسعه بدون این پیوست‌ها به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی تشکیل کارگروه‌های تخصصی استان اظهار کرد: توسعه یک فرآیند چندبعدی است و نمی‌توان صرفاً با نگاه اقتصادی برای آینده استان برنامه‌ریزی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افزود: اگر زیرساخت‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی متناسب با برنامه‌های توسعه‌ای تقویت نشوند، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به برخی مسائل موجود در استان تصریح کرد: برخی چالش‌ها از جمله الگوی کشت نامناسب و افزایش چاه‌های غیرمجاز، تنها یک مسئله اقتصادی یا کشاورزی نیستند و می‌توانند تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشند.

وی ادامه داد: کارگروه‌های تخصصی باید با رویکردی کارشناسی و عملیاتی، مسائل و موانع توسعه استان را شناسایی کرده و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه دهند.

احمدپور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه قزوین در حوزه‌های صنعتی و دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و توجه به تمامی ابعاد توسعه است تا زمینه رشد متوازن و پایدار استان فراهم شود.

معاون استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی در کنار برنامه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مختلف با هماهنگی و نگاه تخصصی در این مسیر حرکت کنند.

کد مطلب 6845996

