ملت ایران و جبهه مقاومت امروز دست برتر را در معادلات منطقه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مرادپور، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر ابهر با تأکید بر بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف، گفت: مصرف بیرویه در حوزههایی مانند انرژی، آب و مواد غذایی به یک معضل جدی تبدیل شده و بخشی از مشکلات اقتصادی و خدماتی کشور به همین مسئله بازمیگردد.
وی با اشاره به افزایش هزینه قبوض گاز اظهار کرد: بخشی از گلایه مردم نسبت به گرانی حاملهای انرژی قابل قبول است، اما در کنار آن باید مسئله مصرف بالا را نیز پذیرفت. وقتی در یک خانه پنجرهها باز است و وسایل گرمایشی بدون کنترل استفاده میشود، طبیعی است که میزان مصرف و هزینهها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
امام جمعه ابهر افزود: اصلاح الگوی مصرف تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه در فرهنگ دینی نیز اسراف حرام شمرده شده است. حتی اگر منابع فراوانی هم در اختیار داشته باشیم، حق هدر دادن نعمتها را نداریم و آموزههای اسلامی بر پرهیز از اسراف تأکید جدی دارند.
مرادپور با بیان اینکه مصرف بیرویه آب، گاز و برق ارتباطی به نوع حکومت یا شرایط سیاسی ندارد، تصریح کرد: مسلمان موظف است در هر شرایطی از اسراف دوری کند و رعایت مصرف صحیح، یک وظیفه شرعی و اخلاقی است.
وی در ادامه سخنان خود به مشکلات نان در شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: صفهای طولانی نانواییها، کیفیت پایین برخی نانها و نارضایتی مردم به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. گزارشهایی وجود دارد که برخی نانها بهدرستی پخته نمیشوند و این موضوع سلامت مردم را تهدید میکند.
وی با اشاره به خریدهای هیجانی نان در زمان بروز شایعات یا بحرانها افزود: هجوم مردم برای ذخیره نان، صفهای طولانی و کمبود مصنوعی ایجاد میکند؛ در حالی که نان کالایی ماندگار نیست و انبار کردن آن مشکلی را حل نمیکند.
امام جمعه ابهر تأکید کرد: دولت و مسئولان باید هم در نحوه توزیع آرد و هم در مدیریت خرید و نظارت بر نانواییها اصلاحات جدی انجام دهند تا مردم برای تهیه نان دچار مشکل نشوند.
مرادپور در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر گفت: سوم خرداد نماد مقاومت، ایثار و نصرت الهی است و ملت ایران باید این نقاط عطف تاریخی را همواره زنده نگه دارند.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز عرفه، عید قربان و دهه امامت و ولایت، بر اهمیت دعا، معنویت و حفظ فرهنگ توسل تأکید کرد و افزود: دعا سلاح و پناهگاه مؤمن است و جامعه اسلامی باید فرهنگ دعا و خشوع در برابر خداوند را زنده نگه دارد.
امام جمعه ابهر در ادامه به تهدیدهای آمریکا و سخنان دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: تکرار تهدیدها و تعیین ضربالاجلها نشاندهنده درماندگی و ضعف آمریکا است، چرا که آنها بهخوبی میدانند هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش سنگین و گسترده مواجه خواهد شد.
وی افزود: آمریکا در محاسبات خود با بنبست مواجه شده و از تبعات هرگونه درگیری، از جمله افزایش قیمت نفت و ناامنی در منطقه، هراس دارد.
وی تأکید کرد: اگر آمریکا یا متحدانش دچار اشتباه محاسباتی شوند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران سختتر و گستردهتر از گذشته خواهد بود و این موضوع بهخوبی برای دشمنان روشن شده است.
امام جمعه ابهر در پایان خاطرنشان کرد: ایمان، مقاومت و حضور مردم در صحنه، عامل اصلی پیروزیهای ملت ایران بوده و نصرت الهی همواره همراه مردمی است که در مسیر حق ایستادگی میکنند.
