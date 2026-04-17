۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

امام جمعه حاجی‌آباد: مردم تمام محاسبات دشمنان را بر هم زده‌اند

حاجی آباد- امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد با تأکید بر اتحاد و همبستگی ملت ایران گفت: مردم ما با اراده قوی و حضور آگاهانه در صحنه، تمام محاسبات دشمن را بر هم زده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی دری در خطبه‌های امروز نماز جمعه حاجی آباد با اشاره به مسائل مختلف کشور و وضعیت داخلی و خارجی، نکات مهمی را مطرح کرد.

امام جمعه حاجی‌آباد به اتحاد مردم ایران در برابر تهدیدات دشمن پرداخت و گفت: مردم ما با اراده قوی و هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ایستاده‌اند. دشمن به دنبال ضربه زدن به ایمان، امید، آگاهی و اراده مردم است، اما با حضور آگاهانه مردم در صحنه، تمام محاسبات دشمن بر هم خورده است.

وی به پویش میلیونی جان فدا اشاره کرد و افزود: حضور میلیونی مردم در این پویش نشان‌دهنده آمادگی برای مقابله با دشمنان است و به جهان ثابت کرد که مردم ایران از هیچ تهدیدی نمی‌ترسند.

حجت‌الاسلام دری به روابط ایران با حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: حزب‌الله جزئی از وجود ماست و هیچگاه از آن‌ها جدا نخواهیم شد. دشمنان نباید فکر کنند که می‌توانند در میان‌ ما تفرقه ایجاد کنند.

وی همچنین به تحریم‌ها و تهدیدات دریایی اشاره کرده و تأکید کرد: آمریکا و کشورهای حامی آن نمی‌توانند مانع پیشرفت و استقلال ایران شوند. کشورهایی چون چین قادرند از حقوق ایران دفاع کنند.

امام جمعه حاجی‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به روز ارتش ۲۹ فروردین و سالروز تأسیس سپاه پاسداران ۲ اردیبهشت اشاره کرد و از این دو نهاد قدرتمند نظامی تقدیر کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مقام معظم رهبری و پیروی از دستورات ایشان گفت: امام شهید و مقام معظم رهبری با مدیریت خود ارتش و سپاه را متحد کرده‌اند و در مقابله با تهدیدات خارجی، این دو نهاد بازوهای قدرتمند کشور هستند.

حجت‌الاسلام دری همچنین ضمن اشاره به مناسبت‌های پیش رو، از اهمیت آشنایی با فرهنگ و شعر ایرانی یاد کرد و به تجلیل از امامزادگان و بانوهای متبرکه پرداخت و از مردم خواست تا در این ایام، بیشتر به فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه کنند.

کد مطلب 6803317

