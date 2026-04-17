به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی دری در خطبه‌های امروز نماز جمعه حاجی آباد با اشاره به مسائل مختلف کشور و وضعیت داخلی و خارجی، نکات مهمی را مطرح کرد.

امام جمعه حاجی‌آباد به اتحاد مردم ایران در برابر تهدیدات دشمن پرداخت و گفت: مردم ما با اراده قوی و هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ایستاده‌اند. دشمن به دنبال ضربه زدن به ایمان، امید، آگاهی و اراده مردم است، اما با حضور آگاهانه مردم در صحنه، تمام محاسبات دشمن بر هم خورده است.

وی به پویش میلیونی جان فدا اشاره کرد و افزود: حضور میلیونی مردم در این پویش نشان‌دهنده آمادگی برای مقابله با دشمنان است و به جهان ثابت کرد که مردم ایران از هیچ تهدیدی نمی‌ترسند.

حجت‌الاسلام دری به روابط ایران با حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: حزب‌الله جزئی از وجود ماست و هیچگاه از آن‌ها جدا نخواهیم شد. دشمنان نباید فکر کنند که می‌توانند در میان‌ ما تفرقه ایجاد کنند.

وی همچنین به تحریم‌ها و تهدیدات دریایی اشاره کرده و تأکید کرد: آمریکا و کشورهای حامی آن نمی‌توانند مانع پیشرفت و استقلال ایران شوند. کشورهایی چون چین قادرند از حقوق ایران دفاع کنند.

امام جمعه حاجی‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به روز ارتش ۲۹ فروردین و سالروز تأسیس سپاه پاسداران ۲ اردیبهشت اشاره کرد و از این دو نهاد قدرتمند نظامی تقدیر کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مقام معظم رهبری و پیروی از دستورات ایشان گفت: امام شهید و مقام معظم رهبری با مدیریت خود ارتش و سپاه را متحد کرده‌اند و در مقابله با تهدیدات خارجی، این دو نهاد بازوهای قدرتمند کشور هستند.

حجت‌الاسلام دری همچنین ضمن اشاره به مناسبت‌های پیش رو، از اهمیت آشنایی با فرهنگ و شعر ایرانی یاد کرد و به تجلیل از امامزادگان و بانوهای متبرکه پرداخت و از مردم خواست تا در این ایام، بیشتر به فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه کنند.