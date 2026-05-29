امام جمعه حاجی آباد: ایستادگی مردم، ضامن اقتدار انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مهدی دری، در خطبههای نماز جمعه این هفته حاجی آباد با اشاره به ایام سالگرد رحلت امام خمینی و سالروز انتخاب رهبر انقلاب، به تبیین ویژگیهای رهبری و نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی پرداخت.
وی با نقل فرازهایی از بیانات امام راحل درباره آیتالله خامنهای، بر تعهد دینی، حضور میدانی و نقش هدایتگر رهبر انقلاب تأکید کرد و افزود: شناخت درست و حمایت عملی از رهبری، عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است.
امامجمعه حاجیآباد با اشاره به تحولات منطقهای، از جمله شهادت حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله، تصریح کرد: دشمن واکنشها و حضور مردم را رصد میکند و انسجام اجتماعی، پاسخ قاطع و حضور بهموقع، نقش تعیینکنندهای در محاسبات دشمن دارد.
وی با تأکید بر فرهنگ غدیر و مفهوم «شیعه» بهعنوان ترویجدهنده ولایت، حضور میلیونی مردم در آیینها و تجمعات دینی را نشانه دینداری جامعه دانست و گفت: این مشارکتها زمینهساز تقویت هویت دینی و انقلابی و تحقق وعدههای الهی است.
دری همچنین به مطالبات معیشتی مردم اشاره کرد و خواستار تسریع در واگذاری زمینهای طرحهای مسکن ملی و فرزندآوری شد.
به گفته وی، افزایش عرضه مسکن میتواند فشار اجارهبها را کاهش دهد و نیازمند پیگیری جهادی دستگاههای مسئول است.
