حفظ وحدت رمز پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه لاهرود که در فضایی سرشار از عطر وحدت و معنویت در جوار بارگاه نورانی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم(ع) برگزار شد ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: سیاستهای اعلامی و حکیمانه مقام معظم رهبری در بیانیه اخیر اتمام حجت و موضع همه مردم و مسئولین ایران اسلامی و مطالبه انسانهای آزاده جهان است.



وی افزود: انتقام کامل خون امام شهید و همه شهدا، استمرار حضور و نقش آفرینی موثر مردم، پاسداری از سرمایه ملی هسته‌ای و موشکی، گرفتن غرامت خسارتهای جنگ، خون بهای شهیدان و دیه جانبازان، یکپارچگی و همراهی جبهه مقاومت،

خروج آمریکا از منطقه و خلاص شدن از فتنه صهیونی و مدیریت کامل تنگه هرمز از جمله مطالبات قطعی و برحق ملت ایران است



امام جمعه لاهرود تاکید کرد: بعثت مردم نقش آفرین است، بهترین نقش را در این بعثت ایفا کنیم. وحدت داخلی را حفظ کنیم که رمز پیروزی و موجب عصبانیت دشمنان است و تا آخرین نفس پای ولایت و آرمان هایمان و خونخواهی امام شهید و شهدای عزیزمان هستیم.



حجت‌الاسلام صفری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی(ره) گفت: ایشان الگو و نمونه کامل مسئول در تراز انقلاب است. شهید رئیسی و شهدای خدمت به جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی اعتبار بخشیدند.



وی شهید رئیسی را الگوی خدمت خالصانه معرفی کرد و افزود: ایشان پرکار، تلاشگر، دلسوز، مومن، زاهد، باتقوا، پاکدست، ساده زیست، رکورددار خدمت به مردم، دارای سعه صدر، حامی محرومان، مدیر و مدبر و مردمی، مظهر ادب و احترام به دیگران، خادم الرضا(ع)، فدایی ولایت و سرباز نظام بود.



خطیب نماز جمعه لاهرود با اشاره به روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف گفت: علامت مومن این است که اسراف کار نیست و به فکر دیگران است بنابراین در مصرف انرژی ها صرفه جویی کنیم و مصرف بهینه داشته باشیم. خداوند این نعمتها را در اختیار ما قرار داده با مصرف بهینه و اسراف نکردن بر نعمتهای خدادادی بیفزاییم چرا که هیچ کجای دنیا انرژی‌ها اینقدر ارزان نیست.

حجت‌الاسلام صفری با تسلیت سالروز شهادت مظلومانه امام محمدباقر(ع) گفت: ایشان ادامه دهنده سلسله نورانی ائمه اطهار(ع) و خط سیر تکاملی انسان برای نجات از جهالت و ظلمت و نیز نجات از ظلم ظالمان و بیداری است.



وی با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۶۱ و روز مقاومت، ایثار و پیروزی تصریح کرد: با خدا بودن، ولایی بودن، قوی بودن، متحد بودن و مقاوم بودن رمز پیروزی است.



امام جمعه لاهرود اشاره به سالروز حرکت امام حسین(ع) از مکه به کربلا در سال ۶۰ هجری قمری گفت: عاشورا سرشار از روح حماسی و معنوی و عرفانی است. هرکس حسینی است و می خواهد بر علیه ظلم و باطل قیام کند و نقشی داشته باشد گوش به فرمان ولایت باشد.



حجت‌الاسلام صفری با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات افزود: چه می شود جامعه عاری از دخانیات داشته باشیم ضررهای آن غیرقابل جبران است، خانواده ها و جانها را نابود می کند.



وی با اشاره به روز عرفه و عید قربان، همگان را به بهره گیری از فیوضات این ایام دعوت کرد و افزود: عید سعید قربان؛ عید بزرگ بندگی است، نفس و نفسانیات را قربانی کنیم تا به قرب الهی برسیم.‌ شایسته است با مشارکت خیرین در این عید بزرگ برای سلامتی امام زمان(عج)، ملت شریف ایران و رهبر عزیزمان، نذر قربانی کنیم و فقرا از یاد نبریم.



خطیب نماز جمعه لاهرود همچنین خواستار حضور باشکوه مردم در نماز عید قربان در مصلای امامزاده سید ابراهیم خراسانی(ع) شد



حجت‌الاسلام صفری با اشاره به افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۵۹ افزود: این مناسبت را به همه نمایندگان تبریک می گوییم و از زحمات، تلاش‌ها و همراهی های آنها با مردم قدردانی می کنیم. انتظار از نمایندگان و دولتمردان این است که مردم را در این ایام سخت و سرنوشت‌ساز همراهی کنند، تنها نگذارند و در کنار مردم باشند و از قافله نورانی مردم عقب نمانند. جبران این همه مجاهدت‌های ۸۳ روزه مردم این است که حداقل معیشت و اقتصاد مردم را حل کنند و تورم و گرانی را مهار کنند. این حجم از گرانی غیر معقول و خارج از انصاف است.

وی گفت: مسئولین ارشد استانی و شهرستانی نسبت به بخش ما توجه بیشتری کنند. شرایط شهرستان شدن مهیاست. مشکل آب شرب و زراعی را مدیریت کنند.

