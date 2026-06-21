به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری، در جلسه شورای سلامت شهرستان که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، بر لزوم اجرای برنامه جامع پیشگیری از بیماری‌های دامی و تقویت نظارت هدفمند در زنجیره تولید و عرضه محصولات دامی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان اردبیل در حوزه دامپروری، این منطقه را یکی از قطب‌های مهم دامپروری استان دانست و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی اردبیل در تولید محصولات دامی، مدیریت اصولی و نظارت دقیق از مبدأ تولید تا مقصد عرضه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه پیشگیری مؤثر از بیماری‌های دامی نیازمند مدیریت در مبدأ است، گفت: «اجرای برنامه جامع پیشگیری، کنترل و پایش بیماری‌های دامی در سطح شهرستان باید با همکاری دستگاه‌های مسئول به‌ویژه دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی دنبال شود.

فرماندار اردبیل همچنین بر اهمیت مدیریت زنجیره عرضه محصولات دامی تأکید کرد و اظهار داشت: «نظارت مستمر و هدفمند بر فرآیند تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه محصولات دامی نقش مهمی در تضمین سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه دارد.»

وی ارتقای سواد بهداشتی بهره‌برداران و فعالان حوزه دامپروری را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: «آموزش و آگاه‌سازی دامداران و فعالان این حوزه می‌تواند در پیشگیری از بروز بیماری‌ها و کاهش خسارات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.»

قلندری با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، خاطرنشان کرد: «با همکاری منسجم بین حوزه‌های بهداشت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی می‌توان زمینه ارتقای سلامت جامعه و توسعه پایدار بخش دامپروری شهرستان را فراهم کرد.