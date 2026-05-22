به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه اصلاندکز با تاکید بر اینکه ضرورت دارد راهبرد جنگ منطقهای را جدی بگیریم اظهار کرد: سؤال مهم این است که اگر آمریکا و اسرائیل تمام تجهیزات لازم را وارد منطقه کردهاند، چرا جنگ را تاکنون کلید نزدهاند؟ برای یافتن پاسخ باید به یک سؤال دیگر هم پاسخ دهیم: اساساً چه چیزی باعث شد آمریکاییها پشت مرزهای ایران متوقف شوند؟ قدرت موشکی و توان نظامی یا حتی حمایت مردمی و حضور در خیابان، عناصر مهمی بودند و هستند، اما یک راهبرد جنگی بسیار مؤثر بود و آن راهبرد جنگ منطقهای است.
خطای محاسباتی آمریکاییها
وی افزود: در واقع سؤال مهمی که آمریکاییها باید به آن پاسخ بدهند این است که اگر ایران همچنان به زیرساختهای منطقه حمله کند، چگونه باید با آن مواجه شوند؟ این مسئله در کنار سایر عوامل، مهمترین مانع پیش روی آمریکاییها برای آغاز مجدد جنگ است. هر زمانی که آمریکاییها بتوانند راهکاری برای این مسئله اساسی پیدا کنند، احتمال شروع جنگ بسیار بالا خواهد رفت. یک راه میانبُر هم وجود دارد و آن اینکه آمریکاییها دچار یک خطای محاسباتی بشوند و تصور کنند ایران در اقدام و توسعه جنگ در منطقه دچار تردید است. اگر آمریکاییها دچار این خطای محاسباتی بشوند، اساساً صورت مسئله پاک میشود و احتمال درگیری خودبهخود بالا خواهد رفت.
خسارت جبرانناپذیری برای آمریکایی ها
امام جمعه اصلاندوز گفت: آنچه برای آمریکاییها اهمیت دارد همین تأسیسات، استخراج و صادرات نفت و گاز است. تمام این زنجیره از استخراج تا امنیت مسیر صادرات برای طرف آمریکایی موضوعیت دارد. اگر کوچکترین سهلانگاری در ارسال علامت ضعف به دشمن انجام شود، خسارت جبرانناپذیری وارد خواهد شد. لذا لازم است گزاره «جنگ منطقهای» با تمام ابعاد و ضمائم آن به طور جدی تثبیت شود. دشمن باید مطمئن باشد که ایران از این راهبرد ذرّهای عقبنشینی نداشته و اتفاقاً به مزایای آن پیبرده است و با قدرت بیشتر اهداف مهمتری را هدف خواهد گرفت.
بلوکه شدن منابع، عدم بازگشت ارز، ریسک ترانزیت
حجت الاسلام جعفرزاده در بخش دیگر از خطبه ها با تبیین نقش عاملان اقتصادی در مهار گرانی و تورم خاطر نشان کرد: تورم ماههای اخیر ایران، برخلاف تصور رایج، معلول یک علت ساده نیست. این پدیده پیچیده، حاصل همزمانی چهار جبهه متفاوت است: مشکلات ساختاری مزمن کسری بودجه، خلق نقدینگی، ناترازی بانکها و صندوقهای بازنشستگی که ریشه در دهههای گذشته دارد؛ تخریب زیرساختهای صنعتی در جنگ اخیر بمباران پتروشیمیها و فولاد که زنجیره تولید را مختل کرده است؛ اختلال شدید در بازگشت درآمدهای ارزی،بلوکه شدن منابع، عدم بازگشت ارز، ریسک ترانزیت ، که عرضه ارز را کاهش داده و دلار را جهشی کرده است؛ و در نهایت جنگ روانی و اخلالگری هدفمند دشمن که با شایعهپراکنی، احتکار و سوءاستفاده از ناآرامیهای روانی، قصد دارد نارضایتی اقتصادی را به خیابان بکشاند.
نقش تعیین کننده مردم، در تشدید یا مهار تورم
وی افزود: در چنین شرایطی، نمیتوان همه تقصیرها را به گردن یک گروه مثلاً دولت یا تحریم انداخت. بلکه هر یک از چهار گروه اصلی شامل دولت، تولیدکننده، فعالان اقتصادی بازرگانان و توزیعکنندگان و مردم، در تشدید یا مهار تورم نقشی تعیینکننده دارند. دولت باید فوراً استقراض از بانک مرکزی را قطع کند، ارز را شفاف تخصیص دهد، با نظارت هوشمند احتکار را بشکند، انتظارات تورمی را از طریق رسانه مدیریت کند، و با افزایش یارانه یا کالابرگ از دهکهای ضعیف حمایت نماید. اگر دولت در هر یک از این پنج وظیفه کوتاهی کند، سایر گروهها نیز ناامید میشوند.
امام جمعه اصلاندوز گفت: اگر هر کدام از این گروهها نقش خود را درست ایفا کند، موج کنونی گرانی که ریشه در ترکیبی از واقعیت جنگ، تحریم، کسری بودجه و توهم شایعات، احتکار، سودجویی دارد، ظرف دو تا سه ماه فروکش خواهد کرد. اما اگر هر گروهی به دنبال سود شخصی و نجات خود باشد، تورم مزمن میشود و همه بازنده خواهند بود: دولت با بحران مشروعیت، تولیدکننده با از دست دادن بازار، بازاریان با تحریم مردمی، و مردم با فقر و ناامیدی که البته به فضل الهی این نخواهد شد و ملت این بحران را هم با کوری چشم دشمنان رد خواهد کرد و نا امیدی را در جبهه کفر و سرافرازی را در ایران شاهد خواهیم بود.
امام جمعه اصلاندوز ضمن گرامی داشت روز عرفه گفت: خدای متعال برای نیایش انسان، آنچنان ارج و حرمتی قائل است که از تأثیر آن و از سرعت و قاطعیت اجابت آن در یک آیه کوتاه، هفت بار از خدای متعالی یاد می کند. برخی از رسول خدا(ص) پرسیدند: خدا را چگونه بخوانیم، آیا خدا به ما نزدیک است که او را آهسته بخوانیم و یا دور است که با فریاد بخوانیم؟! این آیه در پاسخ آنان نازل شد. دعا کننده، آنچنان مورد محبت پروردگار قرار دارد که در این آیه، هفت مرتبه خداوند تعبیر خودم را برای لطف به او بکار برده است: اگر بندگان خودم درباره خودم پرسیدند، به آنان بگو: من خودم به آنان نزدیک هستم وهرگاه خودم را بخوانند، خودم دعاهای آنان را مستجاب میکنم، پس به خودم ایمان بیاورند و دعوت خودم را اجابت کنند. این ارتباط محبّتآمیز در صورتی است که انسان بخواهد با خداوند مناجات کند.
وی افزود: قرب الهی، اصلیترین زمینه را برای مهمترین و اولین نیاز انسان یعنی نیایشی بیواسطه فراهم میکند. این قرب الهی زمانی به شکوفایی کامل میرسد که انسان خود را از قید نشانهها و آثار فراتر برد و از خدا به خدا برسد. این همان مقامی است که دعای عرفهی سیدالشهدا(ع) آن را به اوج میرساند.
مفهوم جنگ ارادهها جنگی فراتر از توپ و تفنگ
حجت الاسلام جعفرزاده ضمن گرامی داشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر تصریح کرد:مفهوم جنگ ارادهها جنگی فراتر از توپ و تفنگ، در عرصههای شناختی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی است. طبق پیشبینی رهبر شهید انقلاب، در دوران جدید، رویارویی شجاعانه ملت ایران برابر دشمن آمریکایی-صهیونی، ما را در آستانه «خرمشهرهای جدید» قرار داده است. آتشبسی که در آن هستیم وقفهای تاکتیکی در دل جنگ است.
وی در پایان افزود: دشمن با تمرکز بر اشغال خرمشهر اراده ملت ایران و کاهش تابآوری ملی و ایجاد تردید در مردم و مسئولان، از گزینههای جنگ شناختی بهره میبرد. آنچه پیش رو داریم، یک نبرد ترکیبی تمامعیار است که بخش عظیمی از آن در ذهنها و دلها رقم خواهد خورد. پیروزی در گرو استحکام ذهنی ماست: انسجام و اعتماد به یکدیگر و مسئولین، گوش به فرمان رهبری، مراقبت از تکرار ناخواسته صدای دشمن در داخل این بار نیز با قوت در میدان و ذهن، صبح پیروزی زودتر از تصور دشمن طلوع خواهد کرد. این پیروزی به نام همین مردمی رقم میخورد که امروز در خیابانها نماد مقاومتاند. لحظات، سرنوشتساز است و دعای مردم برای تصمیمگیران و رزمندگان، ضامن نهایی تحقق وعده الهی پیروزی است.
