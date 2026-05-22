قدرت نظامی ایران، ترامپ را عقب نشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های این هفته نماز جمعه منطقه مرزی ارشق ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) با اشاره به اهمیت دهه اول ماه ذیحجه در فرهنگ اسلامی روز عرفه را فرصت شناخت خدا و عید قربان را به عنوان نماد بندگی و اطاعت در برابر دستورات الهی بیان کرد.

وی با اشاره به عقب نشینی مجدد ترامپ از تهدید به حمله نظامی به ایران افزود: آنچه باعث عقب نشینی ترامپ از حرفهای توخالی و ادعاهای پوچش می شود آگاهی از قدرت نظامی و اراده نیروهای مسلح ما در پاسخ کوبنده به دشمن است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی گفت: آزادسازی خرمشهر در فرهنگ دفاع مقدس برای ما نماد ایمان و اراده است. یعنی وقتی به یاری خدا ایمان داشته باشی و اراده مقابله با دشمنان را داشته باشی قطعا پیروز خواهی شد.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص پاسخ فرامنطقه ای به تکرار تجاوز توسط آمریکا را نشان از قدرت بالای بازدارندگی جمهوری اسلامی دانست و گفت: وعده رهبر شهیدمان درباره جنگ منطقه ای محقق شد و حالا نوبت آن است که دشمن طعم سیلی فرامنطقه ای را بچشد.

امام جمعه منطقه ارشق در پایان با توجه به وقوع سیل و بارش تگرگ در برخی روستاهای این بخش و وارد شدن خسارات به کشاورزان و دامداران از مسئولان استانی خواست تا نسبت به پرداخت خسارت از طریق بیمه کشاورزی و دامداری و جبران خسارت های وارده اقدام سریع داشته باشند.