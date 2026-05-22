به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: یکی از راهبردهای امیدآفرینی، تربیت انسان و جامعه اسلامی است که با تکیه بر شیوه قرآن کریم و معارف اهل‌بیت (ع) محقق می‌شود.

امام جمعه رامشیربه ویژگی‌های شهید رئیسی پرداخت و گفت: مسئولیت‌پذیری، جوان‌گرایی، توجه به عدالت و مردمی بودن از شاخصه‌های مهم این شهید خدمت بود. شهید رئیسی مسئولیت را تکلیف می‌دید و همواره با حضور میدانی در میان مردم بود.

حجت‌الاسلام هاشمی با انتقاد از برخی مدیران اظهار کرد: مدیری در تراز انقلاب باید حضور میدانی داشته باشد. برخی مسئولان وعده‌هایی می‌دهند که محقق نمی‌شود و این باعث ناامیدی مردم می‌شود. به عنوان مثال، برخی وعده استقرار پزشک متخصص دادند که هنوز عملی نشده است. این نوع رفتارها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

وی همچنین بر مدیریت مصرف در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید در مدیریت منابع پیش‌قدم باشند. هزینه‌های اضافی مانند بنرهای غیرضروری در افتتاحیه، مصداق اصراف است و در شرایط فعلی، باید مدیریت مصرف در دستور کار همه مدیران باشد.

امام جمعه رامشیر با حمایت از تأکیدات رئیس‌جمهور تصریح کرد: مدیری که می‌ترسد، نباید مدیریت کند. مدیر باید در ایام حماسه و مشکلات، همراه مردم باشد و از اتخاذ تصمیمات شجاعانه هراسی نداشته باشد.

وی با اشاره به مسائل معیشتی و کارگری بیان کرد: اولویت اصلی باید معیشت مردم و حمایت از کارگران باشد. حقوق کارگران نباید به تأخیر بیفتد و کرامت آنان باید حفظ شود. هیچ مدیری حق تعدیل نیرو ندارد و باید دستورات استاندار در این زمینه به طور کامل اجرایی شود.

حجت‌الاسلام هاشمی در بخش پایانی خطبه‌ها به دو موضوع مهم اشاره کرد و گفت: به دشمنان هشدار می‌دهیم که ما مرد جنگیم و قدرت واقعی ما را در میدان نبرد خواهید دید. همچنین از کشاورزان تقاضا دارم از سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت گندم خودداری کنند چرا که این کار علاوه بر آسیب به محیط‌زیست و زمین کشاورزی به دلیل ایجاد آلودگی و مشکلات تنفسی برای مردم، حق‌الناس محسوب می‌شود و جایز نیست.