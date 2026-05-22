«عشق کهکشانی» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، در پی برگزاری نظرسنجی از مخاطبان شبکه تماشا، مجموعه تلویزیونی «عشق کهکشانی» به عنوان منتخب مخاطبان شبکه تماشا معرفی شد.

در این نظرسنجی، مخاطبان امکان انتخاب از میان چهار سریال «جونگ میونگ»، «دودوست»، «اوک نیو» و «عشق کهکشانی» را داشتند.

نتایج نهایی نشان می‌دهد بیش از ۴۱۸ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند، مجموعه تلویزیونی «عشق کهکشانی » با کسب ۴۲ درصد آرای مردمی، بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

همچنین سریال «اوک نیو» با ۳۷ درصد آرا در رتبه دوم این نظرسنجی قرار گرفت. «جونگ میونگ» ۱۵ درصد و «دو دوست» ۶ درصد آرای مخاطبان را به خود اختصاص دادند.

مجموعه «عشق کهکشانی» در ژانر معمایی، درام، عاشقانه و تاریخی محصول چین است.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: چنگ شائو دختری است که از کودکی تنها بوده است و طعم تلخ تنهایی را چشیده است. او والدینش را در جنگ از دست داده است و با عمه‌اش زندگی می‌کند. روحیه لطیف شائو شنگ با عمه‌اش و اطرافیان ثروتمندش جور در نمی‌آید او همیشه در عین اینکه در یک قصر زندگی می‌کند تنهاست و در میان افرادی است که هیچ سنخیتی با آنها ندارد.

مجموعه «عشق کهکشانی» هر شب ساعت ۱۹ پخش و در ساعات ۱۴،۷ و ۲۴ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.