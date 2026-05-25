سریال خارجی «ضد گلوله» روی آنتن شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجموعه «ضد گلوله» در ژانر معمایی - پلیسی محصول انگلیس است که از شبکه تماشا پخش می‌شود.

او اندرسن کارگردانی این سریال را بر عهده دارد و بازیگرانی چون نول کلارک، اشلی والترز، لیندزی کالسون، جیسون مازا، دیوید الیوت، کریستینا چانگ، ماندیپ دیلون و کلارک پیترز در آن ایفای نقش می کنند.

«ضد گلوله» داستان ۲ افسر پلیس در شرق لندن است که از رفاقتی صمیمی برخوردار هستند و سعی دارند برخی از خطرناک ترین مجرمان و جنایتکاران را دستگیر کنند ...

مجموعه «ضد گلوله» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۴ بامداد و ۱۱ و ۱۶ روز بعد بازپخش می شود.