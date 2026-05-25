۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

سریال خارجی «ضد گلوله» روی آنتن شبکه تماشا

مجموعه تلویزیونی «ضد گلوله» در گونه معمایی پلیسی هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، مجموعه «ضد گلوله» در ژانر معمایی - پلیسی محصول انگلیس است که از شبکه تماشا پخش می‌شود.

او اندرسن کارگردانی این سریال را بر عهده دارد و بازیگرانی چون نول کلارک، اشلی والترز، لیندزی کالسون، جیسون مازا، دیوید الیوت، کریستینا چانگ، ماندیپ دیلون و کلارک پیترز در آن ایفای نقش می کنند.

«ضد گلوله» داستان ۲ افسر پلیس در شرق لندن است که از رفاقتی صمیمی برخوردار هستند و سعی دارند برخی از خطرناک ترین مجرمان و جنایتکاران را دستگیر کنند ...

مجموعه «ضد گلوله» هر شب ساعت ۲۳ پخش و در ساعات ۴ بامداد و ۱۱ و ۱۶ روز بعد بازپخش می شود.

عطیه موذن

