به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه و ویژهبرنامه بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعه شب در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم با عنوان «اجتماع بزرگ لبیک» و با محوریت اعلام وفاداری و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی برنامهریزی شده و جمعی از مردم مؤمن و انقلابی در آن حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع از ساعت ۲۱ روز جمعه یکم خردادماه از میدان فردوسی آغاز شده و تا میدان آیتالله کاشانی ادامه خواهد داشت.
در این برنامه همچنین اجرای بخشهای فرهنگی و حماسی پیشبینی شده و نوای حماسی حاج صادق آهنگران در بخشهایی از مراسم طنینانداز خواهد شد.
هدف از برگزاری این اجتماع، گرامیداشت آرمانهای انقلاب اسلامی، یادآوری فرهنگ ایستادگی و تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی عنوان شده است.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم کرمانشاه برای حضور گسترده در این اجتماع دعوت کردهاند تا بار دیگر بر استمرار مسیر انقلاب و ارزشهای آن تأکید شود.
