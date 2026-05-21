  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

موج ۸۲ اجتماع مردمی نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

موج ۸۲ اجتماع مردمی نحن منتقمون در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- هشتاد و دومین اجتماع بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» امشب با حضور قشرهای مختلف مردم کرمانشاه از مسیر میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله تجمعات حماسی و اجتماعات خودجوش مردمی در کلان‌شهر کرمانشاه به گام هشتاد و دوم خود در دوازدهمین هفته متوالی رسیده است و شهروندان مرزنشین و غیور این دیار امشب نیز بار دیگر برای تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گرد هم می‌آیند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی متولیان این پویش، موج ۸۲ از این حرکت منسجم و انقلابی، راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه کلید می‌خورد تا بار دیگر طنین حق‌طلبی، انسجام ملی و استکبارستیزی در فضای غرب کشور طنین‌انداز شود.

میعادگاه شبانه مردم غیرتمند و شریف کرمانشاه برای آغاز این راهپیمایی باشکوه، محوطه میدان آزادی (فرمانداری سابق) پیش‌بینی شده است که خیل جمعیت پس از تجمع اولیه در این نقطه، مسیر خود را به سمت چهارراه بسیج ادامه خواهند داد.

این تجمعات پرشور که در ماه‌های اخیر با استقبال کم‌نظیر قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان، اصناف، نخبگان و خانواده‌های معظم شهدا روبه‌رو شده، نشانه‌ای بارز از هوشیاری، بصیرت و آگاهی بالای مردم کرمانشاه در مواجهه با جنگ رسانه‌ای دشمنان است.

حاضران در این پویش بزرگ همگانی با سر دادن شعارهای انقلابی و تاکید بر حفظ وحدت کلمه، این پیام قاطع را به گوش جهانیان می‌رسانند که در تمامی فراز و نشیب‌ها دست از حمایت از میهن عزیز خود بر نخواهند داشت و تا آخرین لحظه پای کار نظام ایستاده‌اند.

کد مطلب 6837083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها