عبدی: اجتماع شبانه کرمانشاه به نام ۸ شهید عملیات بیت المقدس مزین است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی اظهار کرد: سلسله اجتماعات شبانه و خودجوش مردمی در کلان‌شهر کرمانشاه، امشب به گام هشتاد و دوم خود رسیده است و این حرکت منسجم، تجلی وفاداری مرزنشینان به آرمان‌های والای شهدا است.

وی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد حماسه‌سازان دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» که راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه) برگزار می‌شود، به طور ویژه مزیّن به نام نامی ۸ شهید والامقام استان کرمانشاه در عملیات فتح خرمشهر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به تشریح اسامی این پایمردان جان‌برکف پرداخت و افزود: این مراسم باشکوه در پاسداشت ایثارگری‌های شهیدان والامقام «اردشیر جوالی»، «اسفندیار علیزاده»، «حسن سیفی» و «خانمحمد بیگی» که در جبهه‌های حق علیه باطل حماسه آفریدند، برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این آیین حماسی و معنوی، یاد و خاطره مجاهدت‌های بی‌بدیل شهید «سیروس تیموری‌نیا»، شهید «عباس یارکودکان»، شهید «عبدالوهاب قنبری» و شهید «علی عبدالملکی» با حضور پرشور و قدرشناسانه مردم شریف و شهیدپرور کرمانشاه گرامی داشته می‌شود.

وی با دعوت از قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی برای حضور در این مراسم یادآور شد: میعادگاه امشب شهروندان، مسیر میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج است تا بار دیگر پیوند ناگسستنی امت با ولایت و رهروان راه ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: عملیات بیت‌المقدس و فتح خرمشهر نماد ابدی نصرت الهی و اراده ملت ایران است و تداوم این اجتماعات مردمی، این پیام قاطع را به دشمنان می‌رساند که مشعل مقاومت و استکبارستیزی در دیار پهلوان‌پرور کرمانشاه همواره فروزان خواهد ماند.