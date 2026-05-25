برگزاری هشتاد و ششمین اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حرکت‌های خودجوش و حماسی قشرهای مختلف مردم ولایت‌مدار و انقلابی غرب کشور، هشتاد و ششمین موج از اجتماع بزرگ و منسجم مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» در راستای پاسداشت آرمان‌های انقلاب و تداوم مسیر مقاومت، شامگاه امشب دوشنبه ۵ خردادماه سال ۱۴۰۵ در مرکز استان برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی و تبیینی که به عنوان برنامه هفته سیزدهم این حرکت مردمی برنامه‌ریزی شده است، رأس ساعت ۲۱ امشب با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان، نخبگان و عموم شهروندان کرمانشاهی آغاز می‌شود تا بار دیگر تجدید میثاقی با آرمان‌های والای شهدای گران‌قدر صورت گیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی ستاد برگزاری این حرکت مردمی، مسیر راهپیمایی و تجمع باشکوه امشب مراجعان و شرکت‌کنندگان، از مبدا میدان مرکزی شهر کرمانشاه به سمت چهارراه نوبهار تعیین شده است و حاضرین در طول این مسیر به اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی خواهند پرداخت.

در این مراسم حماسی که با هدف تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و استکبارستیزی برپا می‌شود، مهدیه اسفندیاری به عنوان سخنران ویژه مراسم به ایراد سخن پرداخته و آخرین تحولات منطقه، اهمیت حفظ انسجام ملی و ضرورت پاسداری از خون پاک شهدا را برای حاضرین تشریح خواهد کرد.

یادآور می‌شود سلسله اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» در استان کرمانشاه به عنوان یک حرکت پویا و مستمر، هفته‌های متوالی است که با محوریت جوانان انقلابی و همگام با تحولات روز، با هدف زنده نگاه داشتن یاد شهدا و تقویت روحیه پایداری در میان آحاد جامعه برپا می‌گردد.