ترابی: فتح خرمشهر درس مقاومت برای نسل امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، امام جمعه رباطکریم، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: فتح خرمشهر در ۴۴ سال پیش یک درس بزرگ برای نسل امروز و فردا دارد؛ اینکه پیروزی جز با مقاومت، ایستادگی و یاری دین خدا حاصل نمیشود، چنانکه قرآن میفرماید: «اِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم».
وی افزود: جنگ امروز، جنگ ارادههاست؛ هر طرفی ارادهاش زودتر سست شود، شکست خواهد خورد. جنگ ما با آمریکا و اسرائیل یک جنگ ترکیبی تمامعیار است که ما را در یک نقطه راهبردی و در آستانه ورود به یک «خرمشهر جدید» قرار داده است.
امام جمعه رباطکریم هشدار داد: اگر تصور ما از جنگ تنها به درگیری نظامی و تبادل آتش محدود باشد، دچار خطای محاسباتی شدهایم. این برداشت خطرناک که هرگاه تبادل آتش نباشد، صلح برقرار است، میتواند آسیبزا باشد.
ترابی با بیان اینکه دشمن برای اشغال «خرمشهرهای ما» گزینههای متعددی دارد، تصریح کرد: جنگ نظامی، جنگ اقتصادی (محاصره دریایی)، ترور، حمله به زیرساختها، عملیاتهای ایذایی و غافلکننده و ایجاد آشوبهای مسلحانه داخلی، از جمله ابزارهای دشمن در جنگ ترکیبی است.
وی تأکید کرد: جنگ ترکیبی جدید دشمن بر دو نقطه اصلی متمرکز شده است: نخست تابآوری مردم به عنوان بزرگترین سرمایه کشور و نظام، و دوم محاسبات مسئولان. اگر اراده ملت بر مقاومت و ایستادگی باشد، هر تیمی بر سر کار بیاید، راهی جز ایستادگی نخواهد داشت.
امام جمعه رباطکریم هدف دشمن از حمله احتمالی به زیرساختها را کاهش تابآوری و ایجاد بیثباتی در داخل دانست و گفت: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت ملی است. صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت میتواند نقش مهمی در تابآوری ملی ایفا کند. مردم نقش اصلی را در شکلگیری فرهنگ صرفهجویی و مصرف بهینه دارند و مدیریت منابع انرژی باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.
ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضایل روز عرفه و عید سعید قربان اظهار داشت: ثواب زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه کمتر از کسی نیست که در صحرای عرفات باشد، بلکه بیشتر است. باید از این فرصت ارزشمند و مغتنم بهترین بهره را ببریم.
