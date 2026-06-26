به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه رباطکریم اظهار کرد: تنگه هرمز مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه کوتاه آمدن در برابر دشمن، او را گستاختر کرده و به زیادهخواهی بیشتر سوق میدهد.
وی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا، افزود: این اظهارات بیانگر خوی استکباری آمریکا و درس عبرتی برای دلبستگان به غرب است تا رویکرد خوشبینانه در سیاست خارجی را کنار بگذارند.
امام جمعه شهرستان رباطکریم با بیان اینکه واقعیتهای میدانی نشان میدهد آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی تنها زبان قدرت را میفهمند، تصریح کرد: تنها با اتکا به قدرت و اقتدار میتوان منافع ملت ایران را تأمین کرد.
وی ادامه داد: عجله در باز نگه داشتن تنگه هرمز، دشمن را گستاخ کرده است و اگر این گذرگاه راهبردی بسته شود، طرف مقابل خواهد فهمید که باید به تعهدات خود پایبند باشد.
ترابی با اشاره به بیاعتمادی جمهوری اسلامی به آمریکا، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بارها بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و پایبند نبودن این کشور به تعهدات خود تأکید کردهاند و تجربه برجام نیز نشان داد نباید اجازه داد دشمن شکست میدانی خود را به پیروزی سیاسی تبدیل کند.
امام جمعه شهرستان رباطکریم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیام عاشورا گفت: بقای اسلام مرهون نهضت امام حسین (ع) و خون پاک شهدای کربلا است و جهاد تبیین امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) نقش تعیینکنندهای در ماندگاری پیام عاشورا و تثبیت این قیام در طول تاریخ داشته است.
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