قهرمانی آرین سلیمی موجب غرور کرمانشاه و ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه آمده است: درخشش غرورآفرین آرین سلیمی، جوان مؤمن و شایسته کرمانشاهی در فینال رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا و کسب مدال طلای ارزشمند، بار دیگر توانمندی، اراده و استعداد جوانان این سرزمین را به نمایش گذاشت.

در این پیام تأکید شده است: این موفقیت بزرگ موجی از شادی، امید و سربلندی را در میان مردم شریف استان کرمانشاه و ملت بزرگ ایران اسلامی ایجاد کرده و نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای جوانان کشور در عرصه‌های بین‌المللی است.

امضاکنندگان پیام مشترک ضمن تبریک این افتخار به جامعه ورزش کشور، مردم قهرمان‌پرور استان کرمانشاه و خانواده این ورزشکار، برای آرین سلیمی سلامتی، عزت و توفیقات روزافزون در میادین ملی و جهانی مسئلت کردند.

در پایان این پیام آمده است: امید است با تداوم حمایت از استعدادهای ورزشی، شاهد تکرار چنین افتخاراتی در عرصه‌های مختلف برای استان کرمانشاه و جمهوری اسلامی ایران باشیم.