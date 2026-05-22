۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

خوشبختی ناگهانی برای پرسپولیس؛

شکایت گل‌گهر از چادرملو با رأی ویژه برای سرخ ها!

شکایت باشگاه گل‌گهر سیرجان از چادرملو با رأی انضباطی به سود پرسپولیس همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه گل‌گهر سیرجان پس از تحمل شکست ۵ بر یک از چادرملو اردکان نسبت به استفاده بازیکن غیرمجاز یزدی ها از یک بازیکن اقدام به شکایت از این باشگاه گرفتند.

تخلفی که پس از نزدیک به ۳ ماه مورد بررسی قرار گرفت تا حالا خبر از احتمال اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود گل گهر سیرجان مطرح شود.

این رای باعث می شود تا چادرملو در جدول رده بندی، دو مله سقوط گرده و جایگاه ششم را برای خود کند. اتفاقای که گل گهر را در رده چهارم و پرسپولیس را به رتبه پنجم سوق می دهد.

صعود این دو تیم در حالی به رده های بالاتر صعود کردند که با توجه به عدم دریافت مجوز حرفه ای برای سپاهان احتمال صعود هر یک از تیم های گل گهر و پرسپولیس افزایش پیدا می کند.

