به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در هفتههای اخیر روزهای پرحاشیه و پرچالشی را پشت سر گذاشته و شرایط این باشگاه برای فصل آینده با ابهامات زیادی همراه شده است. طلاییپوشان اصفهانی که در سالهای اخیر یکی از پرهزینهترین تیمهای فوتبال ایران محسوب میشدند، حالا به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی ناچار به تغییر سیاستهای خود شدهاند و به نظر میرسد دیگر خبری از هزینههای سنگین و جذب ستارههای گرانقیمت در این باشگاه نخواهد بود.
در شرایطی که باشگاه سپاهان طی فصلهای گذشته با بودجهای قابل توجه وارد بازار نقل و انتقالات میشد، حالا کاهش بودجه و مشکلات مالی موجب شده تا مدیران این باشگاه برنامه متفاوتی را برای فصل جدید در نظر بگیرند. در همین راستا طی روزهای گذشته جدایی وحدت هنانوف و ایوان سانچز، دو بازیکن خارجی سپاهان، قطعی شده و شنیده میشود احتمال دارد سه بازیکن خارجی دیگر نیز از جمع شاگردان محرم نویدکیا جدا شوند تا تغییرات گستردهای در ترکیب این تیم شکل بگیرد.
یکی از دلایل اصلی شرایط فعلی سپاهان، خسارتهای وارد شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان عنوان میشود؛ موضوعی که به صورت مستقیم بر وضعیت مالی باشگاه نیز تأثیر گذاشته است. بر همین اساس سپاهان دیگر توان مالی سالهای گذشته را ندارد و مدیران این باشگاه به دنبال کاهش هزینهها و کنترل مخارج هستند. این اتفاق حتی میتواند منجر به فروش برخی بازیکنان داخلی تیم نیز شود تا باشگاه از این طریق بخشی از مشکلات مالی خود را برطرف کند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد محرم نویدکیا برای فصل آینده بیش از هر زمان دیگری مجبور خواهد بود از بازیکنان جوان آکادمی و نفرات داخلی باقیمانده استفاده کند. گفته میشود کادر فنی سپاهان نیز از مدتها قبل برنامهریزی ویژهای برای استفاده گستردهتر از استعدادهای جوان باشگاه انجام داده تا این تیم بتواند با حداقل هزینه وارد رقابتهای فصل آینده شود.
در کنار مشکلات مالی، مسئله دریافت مجوز حرفهای نیز به یکی از دغدغههای اصلی سپاهانیها تبدیل شده است. در روزهای اخیر عدم صدور مجوز حرفهای برای این باشگاه شرایط را پیچیدهتر کرده و نگرانیهای زیادی را در میان مدیران و هواداران به وجود آورده است. طبق پیگیریها، مسئولان باشگاه سپاهان در بازه زمانی قانونی موفق نشدند تمامی مدارک مربوط به مجوز حرفهای را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند و همین مسئله اکنون دردسر بزرگی برای این باشگاه ایجاد کرده است.
مدیران سپاهان در تلاش هستند تا با تکمیل و بارگذاری مدارک باقیمانده، مجوز حرفهای را دریافت کنند تا حضور این تیم در رقابتهای آسیایی فصل آینده با خطر مواجه نشود. در همین رابطه مذاکرات و رایزنیهایی نیز میان مدیران باشگاه سپاهان و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران انجام شده، اما مشکل اصلی این است که مهلت قانونی بارگذاری مدارک به پایان رسیده و هنوز مشخص نیست با درخواست سپاهانیها موافقت خواهد شد یا خیر.
در صورتی که سپاهان نتواند مدارک موردنظر را ثبت و مجوز حرفهای خود را دریافت کند، این باشگاه حضور در رقابتهای آسیایی فصل آینده را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که میتواند ضربه بزرگی به اعتبار و برنامههای این تیم وارد کند. حالا باید دید طی روزهای آینده چه تصمیمی درباره وضعیت مجوز حرفهای سپاهان گرفته خواهد شد و آیا طلاییپوشان اصفهان موفق میشوند از این بحران عبور کنند یا خیر.
