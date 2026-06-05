واکنش چادرملو به رای انضباطی و یک پله سقوط/ به CAS شکایت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه چادرملو، باشگاه چادرملو اردکان فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید بزرگ ولایت و عدالت، را به ملت شریف ایران و جامعه فوتبال کشور تبریک عرض مینماید؛ عیدی که یادآور سیره عدالتمحور امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام در پاسداشت حق و اجرای عدالت است.
در خصوص رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده مطرحشده از سوی باشگاه گلگهر سیرجان درباره مائورو کابایرو، این باشگاه ضمن احترام به فرآیندهای حقوقی، رأی مذکور را واجد ایرادات جدی، متضمن تناقضات متعدد و مبتنی بر تفاسیر ناصحیح میداند و بر این باور است که مفاد آن با موازین دادرسی منصفانه و اصول حاکم بر مقررات فدراسیون فوتبال و فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) همخوانی ندارد.
باشگاه چادرملو اردکان تأکید میکند که جذب بازیکن مورد بحث کاملاً مطابق آییننامهها و ضوابط مربوطه انجام شده است. همچنین در متن رأی صادره استنادات و استعلامهایی مطرح شده که از منظر حقوقی، از جمله استعلام درباره آغاز فصل ۲۰۲۶ گرجستان، ارتباط روشن و مؤثری با موضوع پرونده نداشته و نیازمند تبیین و استدلال دقیقتری است.
این باشگاه با اشاره به زمان حیرتآور انتشار و تناقضات موجود در مفاد رأی، آن را مخدوش دانسته و ضمن رد مفاد آن، حق قانونی خود را برای پیگیری موضوع محفوظ میداند. بدیهی است حق باشگاه چادرملو اردکان در خصوص جایگاه و حقوق قانونی خود، از جمله حضور در رقابتهای آسیایی، همچنان محفوظ بوده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، باشگاه ورزشی چادرملو اردکان حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح، کمیته استیناف و دادگاه بینالمللی ورزش (CAS) محفوظ دانسته و تا احقاق کامل حقوق باشگاه و هواداران شریف خود، مسیرهای قانونی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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