  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

التهاب به اوج رسید؛ مجوز حرفه ای سپاهان فعلا صادر نشد

التهاب به اوج رسید؛ مجوز حرفه ای سپاهان فعلا صادر نشد

کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال از صدور مجوز حرفه ای برای سپاهان امتناع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال پس از بررسی پرونده باشگاه های حاضر در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر درباره صدور مجوز حرفه ای آنها تصمیم گیری کرد.

همین امر باعث شد تا باشگاه های استقلال و پرسپولیس نامه هدایت ممبنی دبیرکل فدراسیون را مبنی بر دریافت این مجوز منتشر کنند.

این در حالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد تعداد باشگاه هایی که نتوانستند مجوز حرفه ای بگیرند نسبت به فصل گذشته بیشتر شده است که در بین آنها سپاهان اصفهان نیز حضور دارد تا فعلا امکان حضور در رقابت های فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ را هم نداشته باشد.

کد مطلب 6837078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تیم سپاهان که سابقه قهرمانی کشور را دارد اگر مجوز حرفه ای نداشته باشد پس تکلیف تیم های دیگر چه میشود. آیا سپاهان در کمیته انتخاب بدوی نماینده ندارد. یا هزینه های لازم را نپرداخته است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها