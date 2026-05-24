تیم ششم جدول را به آسیا معرفی کنند، عدالت رعایت شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نتوانسته اند تکلیف ادامه لیگ بیست و پنجم را مشخص کنند، باشگاه پرسپولیس در تلاش است سایرین را راضی به برگزاری مسابقات کند چرا که در غیر این صورت مدیران این باشگاه از سوی هواداران تحت فشار قرار خواهند گرفت.

پرسپولیسی ها که با سه شکست پیاپی تا رده ششم جدول رده بندی سقوط کردند، هرچند کمترین شانس را برای قهرمانی دارند اما همچنان پای حرف شان ایستاده اند و خواستار برگزاری لیگ هستند. حتی در نامه ای برای رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرده اند.

مرتضی موسوی زنوز معاون سابق باشگاه استقلال و کارشناس ورزش در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر در این مورد نوشته است:

«باشگاه پرسپولیس هفته گذشته نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت که در آن فدراسیون فوتبال را به بی عدالتی و بی قانونی متهم کرده بود!

با نگاهی معمولی، حتی از پایین به بالا، می‌توان تشخیص داد که این نامه در اثر فشارهای ناشی از عدم موفقیت در مسائل فنی، سیستم ناکارآمدی مدیریتی، اختلافات درون سازمانی، عقب افتادگی‌های اعتباری، فشار هواداران نسبت به کسب نتایج بسیار ضعیف در لیگ برتر امسال، به رخ کشیدن عدم حضور این تیم در مسابقات آسیایی فصل گذشته و تکرار آن در فصل جدید، هزینه‌های سرسام آور و احتمالا بدهی‌های انباشته و کم نیاوردن برابر فعالیت‌های پر جنب و جوش و موفقیت‌های رقیب سنتی اش بوده که به این وسیله قصد داشته به همه ضعف‌ها و مشکلات خودساخته اش سرپوش بگذارد.

اینکه در نامه ارسالی به دکتر پزشکیان اشاره به شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از تحریم‌ها و تنگناهای معیشتی شده، در حد خود یک فرافکنی است! مگر سایر باشگاه‌ها و تیم‌ها و حتی سازمان‌ها و ارگان‌ها و ادارات و... کل ساختار کشور، با چنین وضعیتی دست به گریبان نیستند؟

مگر مردم میدان‌ها را رها کرده و به دنبال کسب درآمد و منافع شخصی خارج از چارچوب‌های قانونی رفته‌اند؟ مگر فشارهای روانی ناشی از تحریم‌ها فقط متعلق به امسال و امثال شماست؟ ضمنا، این موضوع چه ارتباطی به معرفی سه تیم برتر حال حاضر لیگ برتر دارد که طبق فورث ماژور فدراسیون فوتبال بایستی تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه نماینده هایش را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نماید؟

اصلا شاید فدراسیون فوتبال طبق سفارش باشگاه پرسپولیس، سه تیم برتر حال حاضر لیگ برتر را به آسیا معرفی نکرد. آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا رضایت قلبی مدیران این باشگاه حاصل خواهد شد؟ آیا نباید هیچ تیمی برای حضور در آسیا به عنوان نمایندگان کشورمان معرفی شود؟

در نامه باشگاه پرسپولیس به رئیس جمهور، ضمن اتهام بی عدالتی و اخذ تصمیم‌های غیرشفاف توسط فدراسیون فوتبال، سه مورد شاخص (به زعم خودشان) اعلام شده که بر اساس همین سه شاخص می‌توان به ضد و نقیض بودن آن پی برد. این سه شاخص به شرح زیر است و سوال ما از نویسندگان آن!

شاخص اول: خواستار انتخاب نماینده ایران بر اساس شایستگی هستیم...

شایستگی را چگونه می‌توان تشخیص داد و معیار انتخاب تیم‌های شایسته در این مسیر چیست و چگونه باید باشد؟ هم اکنون سه تیم برتر بالای جدول لیگ برتر کدام‌ها هستند؟ آیا این سه تیم شایسته نیستند؟ چرا تیم شما از ابتدا تلاش نکرد خود را در طول برگزاری مسابقات، بالای جدول لیگ نگه دارد تا امروز بهانه جویی نکند؟ اگر خودتان جزو سه تیم بالای جدول بودید و معرفی می‌شدید و تیم‌های دیگر به حضور آنها اعتراض می‌کردند چه پاسخی داشتید؟ شایستگی در وسط زمین بازی مشخص می‌شود نه در حرف و ادعا...!

شاخص دوم: باید بر اساس عدالت تیم‌ها انتخاب شوند

اگر در شرایط و وضعیت نامشخص فعلی داخل کشور، و ضرورت معرفی هر چه زودتر نمایندگان ایران، در صورتی که فدراسیون فوتبال بر اساس جدول لیگ برتر اقدام نماید و سه تیم بالای جدول را معرفی نماید، آیا بی عدالتی انجام داده است؟ غیر از این چاره دیگری هم داشت؟ در صورتی که فقط سه تیم از لیگ برتر ایران می‌توانند نماینده کشورمان در آسیا باشند و اگر تیم ششم جدول لیگ برتر را به عنوان نماینده ایران معرفی کنند، آیا عدالت اجرا شده است؟ پس حق سایر تیم‌ها چه می‌شود؟ با وضعیت موجود و نداشتن زمان مناسب برای ادامه مسابقات لیگ برتر کشور، عادلانه‌ترین تصمیم برای انتخاب و معرفی تیم‌های مورد نظر فدراسیون چه اقدامی می‌توانست باشد؟

شاخص سوم: پارامترهای مشخص فنی و قانونی باید ملاحظه و رعایت شود

مشخص کنید که پارامترهای فنی و قانونی چگونه بدست می‌آید و بر اساس کدام قواعد سازمانی و سیستمی رعایت می‌گردد؟ مگر قانون فوتبال کشور را بهتر از فدراسیون فوتبال می‌دانید که این چنین نسبت به تصمیمات آن معترض هستید؟ پارامترهای مورد درخواست شما چیست و چگونه می‌شود آن را به آیین نامه‌ها و اساسنامه‌های موجود در سازمان فوتبال کشور تعمیم داد؟

پارامترهای فنی شما که در دسترس هستند و با وجود برگزاری ۲۲ مسابقه، تیم پرسپولیس در مکان ششم جدول قرار دارد و در دایره پارامترها هم نمی‌گنجد که ادعای آن را دارند. ضمن اینکه، پارامترهای قانونی توسط مجری قانون که در اینجا فدراسیون فوتبال کشور است اعمال و اجرا می‌شود.

نکته پایانی اینکه؛ رئیس جمهور و کابینه اش در این شرایط بسیار حساس کشور، آنقدر مسائل واجب و ضروری دارند که مطرح کردن چنین موضوعی مزاحمت برای دولت و تشویش اذهان عمومی بشمار می‌رود. این موضوع یک مسئله ساده و پیش پاافتاده است که خود فدراسیون به راحتی از عهده آن برآمده و برمی آید؛ لذا کشاندن آن به حوزه سیاسی و وارد کردن مقامات مملکتی به این موضوع، مخدوش کردن یک امر جدا است و فرار از دست هوادار عصبانی که باید برایش پاسخ‌های قانع کننده آورد نه بهانه‌های واهی...!

اجازه دهید امسال قانون و عدالت در مورد معرفی نمایندگان ایران اجرا شود و شما می‌توانید با بهره مندی از تجارب امسال برای سال‌های بعد، گام‌های محکمتری از ابتدا بردارید. کسی به توانمندی‌ها و داشتن جمعیت فراوان هوادار پرسپولیس شک ندارد، اما اینکه بخواهیم از این موضوع دستاویزی برای فرار از مشکلات بسازیم پسندیده نیست.»