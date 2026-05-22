به گزارش خبرنگار مهر،مهدی محمدنبی در حاشیه تمرین امروز جمعه تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا گفت: نیمی از تیم هایی که در جام جهانی هستند در این پروسه اداری مثل ما برای گرفتن ویزا هستند.هفته گذشته رئیس فدراسیون با دبیرکل فیفا جلسه داشته و این اطمینان را دادند که با توجه به تضمین های کشور میزبان ویزای تیم صادر می شود.

مدیر تیم ملی ایران درباره نوع میزبانی آمریکا برای این تورنمنت تاکید کرد: جام جهانی جای تیم هایی است که لایق صعود بودند. تعهدات کشور میزبان ایجاب می کند تا نهایت همکاری را کنند.

نبی درباره استقبال ایرانی ها از بازی های تیم ملی در گروه G تصریح کرد: بازی های ایران قطعا بیشترین بیینده را هم در استادیوم و هم تلویزیون خواهد داشت. بازیکنان ایران با تجربه هستند و تمرکز روی تمرینات است.

مهدی محمدنبی نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: همین که بازیکنان در تمرین شاداب هستند به این دلیل است که فقط به مسابقات فکر می‌کنند. ما هیچ وقت نمی گذاریم بازیکنان در حاشیه باشند تا تمرکز از دست بدهند.

وی بار دیگر درباره صدور ویزا تأکید کرد: نظرم این است که جام جهانی مربوط به کشور خاصی نیست و مربوط به کل دنیاست. امنیت تیم ها مربوط به همه می شود.

نبی گفت: پروتکل های فیفا باید رعایت شود و فقط برای ما نیست و مربوط به ۴۷ تیم دیگر هم می شود. جام جهانی جشنواره بزرگ برای همه جهان است.