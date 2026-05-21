به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه‌ باشگاه آلومینیوم، باشگاه آلومینیوم موفق شد برای سومین سال پیاپی مجوز حرفه‌ای خود را از رکن صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال دریافت کند؛ اتفاقی مهم و ارزشمند که بار دیگر جایگاه این باشگاه را در جمع تیم‌های منظم و حرفه‌ای فوتبال کشور تثبیت کرد.

سید حسین شریفی معاون ارتباطات و بازاریابی و مدیر صدور مجوز باشگاهی آلومینیوم اراک در این خصوص گفت: پس از ماه‌ها بررسی دقیق مدارک و ارزیابی شاخص‌های مختلف از سوی کمیته‌های مربوطه، مجوز حرفه‌ای باشگاه آلومینیوم اراک برای فصل جدید مورد تأیید قرار گرفت تا این باشگاه همچنان در مسیر حرفه‌ای‌سازی و توسعه ساختارهای مدیریتی و زیرساختی خود گام بردارد و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در ادامه بر همین اساس مجوز حرفه ای باشگاه را تایید خواهد نمود

وی گفت: رکن صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال برای صدور مجوز حرفه‌ای، معیارهای متعددی را در حوزه‌های مالی، حقوقی، مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی و ورزشی مورد بررسی قرار می‌دهد و باشگاه‌ها ملزم هستند تمامی استانداردهای تعیین‌شده را رعایت کنند. دریافت این مجوز نشان‌دهنده سلامت ساختار اداری و مالی، شفافیت عملکرد و برنامه‌ریزی منظم باشگاه در بخش‌های مختلف است.

شریفی افزود: باشگاه آلومینیوم اراک در سال‌های اخیر تلاش کرده با ایجاد ثبات مدیریتی، ساماندهی امور مالی، توسعه امکانات و توجه به ساختار حرفه‌ای، شرایط لازم برای حضور در بالاترین سطح فوتبال ایران و آسیا را فراهم کند و استمرار در دریافت مجوز حرفه‌ای آسیا نیز نتیجه همین برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه مدیریتی، کارکنان و بخش‌های اجرایی باشگاه به شمار می‌رود.

مدیر صدور مجوز حرفه ای باشگاهی آلومینیوم با بیان اینکه دریافت این مجوز برای سومین سال متوالی، دستاوردی مهم برای باشگاه آلومینیوم اراک محسوب می‌شود گفت: بسیاری از باشگاه‌ها در مسیر اخذ مجوز حرفه‌ای با چالش‌های مختلف مواجه هستند و عبور موفق از فرآیند سخت‌گیرانه AFC نیازمند رعایت دقیق استانداردها و الزامات حرفه‌ای است.

وی گفت: این موفقیت در حالی رقم خورده که آلومینیوم اراک طی فصول اخیر علاوه بر عملکرد قابل قبول در مسابقات، در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ساختار حرفه‌ای باشگاه نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است؛ موضوعی که نقش مهمی در تأیید نهایی مجوز حرفه‌ای این باشگاه داشت.

شریفی در پایان تاکید کرد: بدون تردید تداوم حضور آلومینیوم اراک در جمع باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای روشن‌تر برای این مجموعه و افزایش ظرفیت‌های باشگاه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی باشد.