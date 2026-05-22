به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت مجاهدت‌های دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و همرزمان رشیدش با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری برگزار شد. در این مراسم، بر تداوم راه این فرمانده شهید و آمادگی صد در صدی نیروهای مسلح برای پاسخی ویرانگر به تهدیدات تاکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در این آیین با تجلیل از مجاهدت‌های معمار نوین قدرت دریایی سپاه، اظهار داشت: نیروی دریایی که به دست توانمند شهید تنگسیری بنا شد، امروز مقتدرتر از همیشه، با ابزاری قوی‌تر و اراده‌ای راسخ‌تر، آماده است تا در برابر هر متجاوزی با صلابت بایستد. دشمن بداند که با شهادت فرماندهان ما، نه تنها خللی در صفوف ما ایجاد نمی‌شود، بلکه عزم ما برای نابودی استکبار جزم‌تر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با خط و نشان کشیدن برای بدخواهان نظام، تصریح کرد: اگر دشمن مرتکب کوچک‌ترین خطای محاسباتی شود، روزهایی به مراتب سخت‌تر از گذشته را تجربه خواهد کرد. سپاه پاسداران و نیروی دریایی مقتدر، پاسخی به آن‌ها خواهند داد که از نظر وسعت و شدت، فراتر از عملیات‌های ظفرمند "وعده صادق" خواهد بود.

در ادامه این مراسم، بر لزوم پذیرش واقعیت‌های میدانی توسط قدرت‌های استکباری تاکید شد: استکبار باید بداند که خلیج فارس و تنگه هرمز تحت کنترل کامل و هوشیارانه نیروی دریایی ماست. اگر دشمن نخواهد این واقعیت را بپذیرد و دست به ماجراجویی بزند، ما نه فقط در منطقه، بلکه فرای منطقه را هم برای آن‌ها ناامن و تنگ خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در پایان سخنان خود با لحنی قاطعانه هشدار داد: چنان ضرب شصتی به دشمنان نشان خواهیم داد و چنان آن‌ها را پشیمان می‌کنیم ۱که دیگر حتی عذرخواهی آن‌ها نیز در برابر افکار عمومی جهان پذیرفته نخواهد شد. راه شهید تنگسیری و همرزمانش، راه اقتدار، عزت و کوتاه کردن دست متجاوزان از منافع ملی ایران است.

این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدای نیروی دریایی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به پایان رسید.