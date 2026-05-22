۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

قالیباف، بقائی را بعنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ منصوب کرد

رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی میناب ۱۶۸ در حکمی، اسماعیل بقایی را به عنوان سخنگوی این هئیت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده «میناب ۱۶۸» اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه را به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ منصوب کرد.

در حکم انتصاب بقایی آمده است:

بدین وسیله جنابعالی را که یکی از نیروهای انقلابی و متخصص در حقوق بین الملل هستید و تجربیات مناسب در حوزه دیپلماسی داشته و مسئولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را هم برعهده دارید، به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ منصوب می کنم. امیدوارم بــا دقت و مسئولیت پذیری که از شما سراغ دارم، در ایــن سنگر مبارزه بتوانید در روشنگری و تبینی مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان و پاسخگویی به سئوالات مردم نجیب و شجاع ایران موفق باشید.

رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      بهترین کار.
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      عالی

