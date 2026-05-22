۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

روابط عمومی سپاه: مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است

روابط عمومی سپاه پاسداران در پیامی خطاب به برگزارکنندگان اجتماعات شبانه مردمی، ضمن تقدیر از آنان، تاکید کرد: مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به دست‌اندرکاران، برگزارکنندگان و خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی تاکید کرد: مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است که نیازمند استمرار حضور مقتدرانه و پرشور در خیابان و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی است و این "وعده صادق"، بزرگ‌ترین سپر دفاعی کشور عزیزمان ایران است.

پیام قدردانی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دست‌اندرکاران، برگزارکنندگان و خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی به شرح زیر است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

مداحان گرانقدر، خطیبان ارجمند، هنرمندان متعهد، ورزشکاران غیرتمند، مدیران و تمامی نقش‌آفرینان تجمعات شبانه مردمی سراسر ایران اسلامی!

بیش از هشتاد شب پیاپی، خیابان‌ها و میدان‌های ایران اسلامی در شهر و روستا، به تماشای شکوهی نشست، که شما با سرمایه ایمان، غیرت و هنر خویش، به زیبایی خلق کرده و صحنه‌هایی رقم زدید که در محاسبات دشمنان این کشور، بویژه آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی، «معجزه‌ای غیرقابل باور» تلقی می‌شود.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عمیق‌ترین سپاس و قدردانی خود را تقدیم می کند به شما خطیبان که با روشنگری در تریبون‌ها و سخنرانی‌های آتشین، چراغ بصیرت را در شبستان‌های این مرز و بوم روشن نگه داشتید. شما مداحان شور آفرین که با نوای حماسی و مرثیه‌های روشنگرانه خود، روح غیرت و شهادت‌طلبی را در رگ‌های اجتماعات دمیدید.

شما هنرمندان متعهد که با قلم، تصویر، سرود و نمایش، زبان گویای اعتراض به قلدری‌های استکبار و همدلی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن و همچنین غزه و مقاومت اسلامی را بلند کردید.

شما ورزشکاران غیرتمند، که با حضور مقتدرانه و نمادین نشان دادید که میدان ورزش، عرصه دیگری از جهاد تبیین و نمایش وحدت ملی است.

شما مدیران، میدان داران، مجریان و خادمان گمنام در فراهم آوری امکانات و زمینه سازی حضور میلیونی مردم مبعوث شده ایران اسلامی نقش آفرینی کردید.

شما حافظان امنیت در کسوت انتظامی، امنیتی و بسیج که حریم مقدس حضور یافتگان در تجمعات را، از گزند اهریمنان و خیانت کاران به ملت و کشور پاس داشتید.

شما خادمان فرهنگی که با قریحه و ذوق مثال زدنی با متون فاخر و تصاویر ارزنده خیابان آرایی و جایگاه سازی کردید.

و شما مردم مبعوث شده بصیر و آگاهی که این هشتاد و چند شب پرشور که طوفانی از «سرمایه اجتماعی» و «وحدت ملی» بود، در برابر چشمان حیرت‌زده جهانیان، ماهیت مستحکم و بازدارنده نظام اسلامی را به رخ دشمنان کشیدید و با پیوند قلبی و رفتاری با نیروهای نظامی میدان نبرد سخت، ثابت کردید که حماسه‌آفرینی در جمهوری اسلامی، نه تصادفی، که برآمده از یک اراده اعتقادی و ایمانی، باورمند به منافع ملی و میهنی، هماهنگ و عاشقانه است.

امروز، به برکت مجاهدت پرشور شما و ملت لبیک گو به فرمان مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله العالی)، قدرت نرم انقلاب چنان در تار و پود جامعه رسوخ کرده که هیچ تهدید نظامی یا روانی دشمن توان مقابله با آن را ندارد.

بی تردید همه شما نقش آفرینان فهیم و شورانگیز این حماسه سازی، همراه رزمندگان صف کشیده در برابر دشمن، وعده داده‌اید که تا پایان راه و تحقق اهداف عالیه انقلاب و مقاومت تاریخ ساز، در صحنه هستید چه در زمان نبرد نظامی و چه در زمان نبرد مذاکره، چه اینکه می دانید مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است که نیازمند استمرار حضور مقتدرانه و پرشور در خیابان و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی است و این "وعده صادق"، بزرگ‌ترین سپر دفاعی کشور عزیزمان ایران است.

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

رامین عبداله شاهی

    IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      4 4
      پاسخ
      مذاکره با آمریکا به جایی نمی رسه
      IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
        7 3
        حالا مگه کسی گفت که مذاکره قراره به جایی برسه؟

