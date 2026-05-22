به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛محمدحسین کبادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:با توجه به پیش‌بینی‌ها، استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی در محدوده اثر این سامانه قرار دارند و بر این اساس، تمامی‌پایگاه‌های امدادونجات و مراکز عملیاتی واکنش سریع در این مناطق در حالت آماده‌باش سطح یک قرار گرفته‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر مخاطرات جدی ناشی از سیلابی شدن مسیل‌ها، تصریح کرد که هموطنان باید از هرگونه توقف، اسکان اضطراری و برپایی کمپ در حاشیه رودخانه‌ها، دهانه پل‌ها و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کنند، چرا که رگبارهای فصلی می‌تواند منجر به طغیان ناگهانی رودخانه‌ها شود.

کبادی همچنین با اشاره به لغزندگی جاده‌ها و احتمال آبگرفتگی معابر در محورهای مواصلاتی این ۱۳ استان، از رانندگان خواست ضمن اجتناب از ترددهای غیرضروری، با احتیاط کامل تردد کرده و توصیه‌های نیروهای امدادی و پلیس راهور را جدی بگیرند. وی خاطرنشان کرد که شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های حادثه و اعزام تیم‌های امدادی به محل سوانح احتمالی است.