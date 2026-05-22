اسماعیلی: با دست خالی تیم بسکتبال استقلال تهران را ترساندیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی و حسین میرشکار، بازیکنان تیم بسکتبال نفت زاگرس جنوبی جهرم، شامگاه امروز جمعه ۱ خرداد ماه، پس از شکست ۱۰۲ بر ۹۵ تیمش برابر استقلال تهران در چارچوب مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا، که سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج در استان البرز برگزار شد، با تحلیل عملکرد تیمش گفت: بازی نزدیکی را شاهد بودیم و امتیازهای جهرم و استقلال در کوارتر سوم بسیار به هم نزدیک بود، اما در کوارتر چهارم فاصله افتاد.

وی با ابراز خوشحالی از نمایش تیمش تأکید کرد: من خوشحالم که تیم خوب بازی کرد، ولی لیاقت ما خیلی بیشتر از این بود. استقلال مهره‌ها و مربی خوبی دارد. ما از نظر تعداد بازیکن کمتر بودیم اما با این وجود خوب بازی کردیم و با اختلاف کمی باختیم. در کل بازی بسیار خوبی بود.

اسماعیلی در تحلیل فنی علت واگذاری نتیجه، به برتری عددی حریف اشاره کرد و گفت: ما دو بازیکن زیر ۲۰ ساله داشتیم. از لحاظ مهره‌ای خیلی کمتر از تیم استقلال بودیم. آن‌ها تا نفر دوازدهم تعویض می‌کردند و این تعویض‌ها باعث شد بازی ما افت پیدا کند و در کوارتر سوم اختلاف جزئی ایجاد شود که همان تا آخر ماند.

حسین میرشکار در ارزیابی میزبانی البرز، ضمن تشکر از حضور پرشور تماشاگران، به یک نکته انتقادی اشاره کرد و گفت: میزبانی با وجود این همه تماشاگر بسیار لذت‌بخش بود.

وی افزود: هتل و زمان تمرینی خوب بود و همه چیز عالی برگزار شد. فقط لیاقت بچه‌ها بیشتر از این بود و باید هتل خوبی برای استقرار بازیکنان در نظر گرفته می‌شد.

این بازیکنان تیم بسکتبال نفت زاگرس جنوبی جهرم در پایان درباره برگزاری رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال در شرایط کنونی کشور نیز تصریح کرد: با این وضعیت جنگی که متأسفانه برای مملکت ما اتفاق افتاد، برگزاری مسابقات اتفاق خوبی بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: ما بسکتبالیست‌ها هرچه بیشتر بازی کنیم و در جریان مسابقات باشیم، اتفاق خوبی است.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: لیگ افت‌وخیز زیادی داشت چون تیم‌ها دو ماه از تمرینات تیمی دور بودند، اما همین که توانستند مسابقات را برگزار کنند و به پایان برسانند، به نظر من خیلی خوب بود.