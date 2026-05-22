فرماندار تنگستان: جنگ درک نسل جدید از مفاهیم شهادت را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان تنگستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید تأکید کرد و گفت: جامعه ما همواره از مردمی ایثارگر و سلحشور تشکیل شده و فرهنگ ایثار و شهادت از سال‌های گذشته تا امروز در بطن این جامعه جریان داشته است و آنچه امروز بر عهده ماست، حفظ و صیانت از این فرهنگ ارزشمند است.



سلیمانی با اشاره به شرایط اخیر و تأثیر آن بر آشنایی بیشتر نسل جوان با مفاهیم ایثار و شهادت، اظهار کرد: این جنگ سبب شد جوانان و نسل جدید، مفهوم شهادت را بهتر درک کنند و این موضوع، مسئولیت ما را در تبیین و ترویج این فرهنگ سنگین‌تر کرده است و فرهنگ شهادت بر ایمان ما استوار است و این باور باید حفظ و تقویت شود.



فرماندار تنگستان با تأکید بر نقش مدارس در تبیین این موضوع، خاطرنشان کرد: می‌توان در محیط‌های آموزشی، این مفاهیم را به شکل بهتر و اثرگذارتر برای دانش‌آموزان تشریح کرد و خوشبختانه درک و شناخت آنان نسبت به گذشته بیشتر شده است.



وی همچنین با اشاره به در پیش بودن سوم خرداد، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای بزرگداشت این مناسبت تأکید کرد و گفت: بخشداران باید در روستاها برنامه‌های مناسب برگزار کنند و در سطح شهر نیز برنامه‌ای ویژه و درخور این روز در دستور کار قرار گیرد و شهرداری‌ها نیز باید در اجرای این برنامه‌ها همکاری لازم را داشته باشند.



سلیمانی در ادامه، اجرای برنامه‌های مربوط به تعمیر، ساخت و بازسازی گلزارهای شهدا را از دیگر اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و بر لزوم پیگیری این موضوع تأکید داشت.



فرماندار تنگستان همچنین از دیدار با خانواده‌های معظم شهدا به عنوان یکی از برنامه‌های مهم شهرستان یاد کرد و بر استمرار این دیدارها در سطح شهرستان تأکید کرد.



وی در پایان با اشاره به تقدیم ۲ شهید از شهرستان تنگستان در جنگ اخیر، ضمن گرامیداشت یاد آنان، از خدمات مجموعه بنیاد شهید در ارائه خدمت‌رسانی در این ایام قدردانی کرد.