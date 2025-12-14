به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست با امام جمعه شهر اهرم و فرمانده سپاه امام علی (ع) شهرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های امام جمعه، مجموعه سپاه و نهادهای فرهنگی شهرستان گفت: حفظ و ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است و یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ فداکاری و ایمان مردم این دیار است.

فرماندار تنگستان با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی افزود: برای پیشبرد امور فرهنگی در شهرستان، نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف داریم تا اقدامات فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذاری بیشتری در سطح جامعه داشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: باید از ظرفیت جوانان و گروه‌های مردمی در اجرای برنامه‌های فرهنگی بهره برد و فضای نشاط اجتماعی را در کنار معنویت تقویت کرد تا نسل جدید با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی پیوندی عمیق‌تر داشته باشند.

امام جمعه اهرم نیز، ضمن تحسین توجه فرماندار به امور فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: همکاری بین بخشی بین ادارات، سپاه و روحانیت می‌تواند نقش مؤثری در تعالی فرهنگی شهرستان ایفا کند.

فرمانده سپاه امام علی (ع) شهرستان هم گزارشی از آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری یادواره بزرگ شهدا در سطح شهرستان ارائه کرد و گفت: این یادواره با مشارکت مردم و خانواده‌های معظم شهدا، تلاش دارد یاد و نام شهیدان تنگستان را به شکلی باشکوه زنده نگه دارد.

در این نشست مسائل فرهنگی، اجتماعی و برنامه‌های آتی مرتبط با یادواره شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی مشترک، توجه به نیازهای نسل جوان و تداوم جلسات هم‌افزایی بین نهادهای شهرستانی تأکید کردند.