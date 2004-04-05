سخنان سيد حسن حسيني درباره بيدل دهلوي مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" مجموعه سخنراني هاي دكتر سيد حسن حسيني در سلسله نشست هاي بيدل شناسي كه سه شنبه هر هفته درتالارانديشه حوزه هنري برگزار مي شد ، يا تلاش يكي از شاگردان وي در مركز آفرينش هاي ادبي ، پس از منظم شدن مباحث مطرح شده در اين نشست ها منتشر خواهد شد.
لازم به ذكر است مجموعه جلسات بيدل شناسي دكترسيد حسن حسيني ، سه شنبه ها به صورت هفتگي برگزار مي شد . آخرين جلسه بيدل شناسي حسيني در تاريخ 26 اسفند ماه 82 برگزارشد كه به دليل درگذشت دكتر حسيني در ميانه راه ماند.
سلسله نشست هاي بيدل شناسي زنده ياد "سيد حسن حسيني" در حوزه هنري به صورت كتاب منتشر مي شود.
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