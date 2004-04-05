سخنان سيد حسن حسيني درباره بيدل دهلوي مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" مجموعه سخنراني هاي دكتر سيد حسن حسيني در سلسله نشست هاي بيدل شناسي كه سه شنبه هر هفته درتالارانديشه حوزه هنري برگزار مي شد ، يا تلاش يكي از شاگردان وي در مركز آفرينش هاي ادبي ، پس از منظم شدن مباحث مطرح شده در اين نشست ها منتشر خواهد شد.

لازم به ذكر است مجموعه جلسات بيدل شناسي دكترسيد حسن حسيني ، سه شنبه ها به صورت هفتگي برگزار مي شد . آخرين جلسه بيدل شناسي حسيني در تاريخ 26 اسفند ماه 82 برگزارشد كه به دليل درگذشت دكتر حسيني در ميانه راه ماند.

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