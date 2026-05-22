۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۹

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با رئیس اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، در یک تماس تلفنی درباره مسائل مورد علاقه طرفین از جمله روابط دوجانبه ایران-عراق و تحولات منطقه گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، مناسبات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان، از جمله مراودات اقتصادی-تجاری و تقویت هماهنگی‌ها برای حفظ امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و اهمیت اهتمام کشورهای منطقه برای تقویت امنیت درون‌زا در منطقه تبادل نظر کردند.

