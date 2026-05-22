  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۰

لاوروف: سیاست‌های رژیم صهیونیستی مانع اصلی ثبات منطقه است

لاوروف: سیاست‌های رژیم صهیونیستی مانع اصلی ثبات منطقه است

وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد شدید از اقدامات تل‌آویو علیه فلسطینیان تأکید کرد که تداوم این رویکرد، راهکار تشکیل دو دولت و طرح‌های ادعایی صلح را با شکست مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست «معماری امنیتی اوراسیا» با بیان اینکه بحران خاورمیانه جز با حل عادلانه مسئله فلسطین پایان نخواهد یافت، تصریح کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی در تضاد مستقیم با قطعنامه‌های سازمان ملل و سایر طرح‌های ارائه شده برای صلح قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان هسته اصلی بحران‌های منطقه است، خاطرنشان کرد: هرگونه راه‌حل پایدار برای برقراری ثبات، نیازمند از بین بردن ریشه‌های درگیری و کنار گذاشتن رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه است.

لاوروف در پایان مواضع مسکو را بر لزوم دستیابی به یک راهکار جامع و عادلانه برای تضمین حقوق ملت فلسطین متمرکز دانست و افزود که امنیت پایدار در منطقه تنها با رفع بی‌عدالتی‌های تاریخی امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6838016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها