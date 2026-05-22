به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست «معماری امنیتی اوراسیا» با بیان اینکه بحران خاورمیانه جز با حل عادلانه مسئله فلسطین پایان نخواهد یافت، تصریح کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی در تضاد مستقیم با قطعنامه‌های سازمان ملل و سایر طرح‌های ارائه شده برای صلح قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان هسته اصلی بحران‌های منطقه است، خاطرنشان کرد: هرگونه راه‌حل پایدار برای برقراری ثبات، نیازمند از بین بردن ریشه‌های درگیری و کنار گذاشتن رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه است.

لاوروف در پایان مواضع مسکو را بر لزوم دستیابی به یک راهکار جامع و عادلانه برای تضمین حقوق ملت فلسطین متمرکز دانست و افزود که امنیت پایدار در منطقه تنها با رفع بی‌عدالتی‌های تاریخی امکان‌پذیر است.