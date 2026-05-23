تأکید ایرانسل و سازمان اداری و استخدامی بر توسعه سراسری فواد۱۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این نشست، با حضور دکتر علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مهندس محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ایرانسل، در محل سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزار شد.

در این دیدار، مهندس محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل ایرانسل، سامانه «فواد۱۲۸» را یکی از پروژه‌های مؤثر در مسیر تحول دیجیتال و اصلاح نظام اداری کشور دانست و گفت: ایرانسل این پروژه را به‌صورت کامل پشتیبانی می‌کند و آمادگی دارد با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مرتبط، اجرای سراسری آن را در کشور تسریع کند.

سلیمانیان با اشاره به آمادگی ایرانسل برای توسعه ملی این سرویس، اظهار کرد: در این طرح، سامانه مدیریت شکایات شهروندان، توسط ایرانسل طراحی و پیاده‌سازی شده و تاکنون فاز اجرایی آن در ۱۰ استان کشور تکمیل شده است و ایرانسل آمادگی دارد با اتکا به ظرفیت‌های فنی و عملیاتی خود، با تسریع در توسعه سراسری این سامانه، نقش مؤثرتری در نظام‌مند شدن فرایندهای اداری و ارتقای رضایت مردم ایفا کند.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با اشاره به نقش شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل «شایا» در توسعه این پروژه، گفت: زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات دیجیتال شایا، بستر لازم را برای پشتیبانی فنی و اجرایی سامانه فواد۱۲۸ فراهم کرده است. شایا با تجربه ارائه خدمات CCaaS و توسعه نرم‌افزار، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات عمومی پاسخگو، اثربخش و در دسترس، در اختیار این پروژه ملی قرار داده است.

فواد۱۲۸، بستری برای ارتقای پاسخگویی و رضایت مردم

در این نشست، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر نقش مردم در اصلاح فرایندهای اداری، سامانه «فواد۱۲۸» را بستری برای شنیدن صدای شهروندان، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پاسخگویی در نظام اداری کشور دانست.

وی با اشاره به تغییر رویکرد اصلاح نظام اداری، اظهار کرد که در مدل جدید، بازخورد و تجربه مردم از دریافت خدمات، مبنای شناسایی گلوگاه‌ها و اولویت‌بندی اصلاحات قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از این سامانه، در فرایندهای ارزیابی، آموزش، ارتقا، انتصاب و برخورد با تخلفات احتمالی کارکنان و مدیران اثرگذار بوده است.

رفیع‌زاده، با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه ملی، نقش ایرانسل را در توسعه و استقرار سامانه «فواد۱۲۸» مؤثر و راهبردی توصیف کرد و گفت: تجربه اجرای این طرح نشان داده است که بدون همراهی و توانمندی بخش خصوصی، تحقق پروژه‌های تحول‌آفرین در نظام اداری کشور، با سرعت و کیفیت مطلوب امکان‌پذیر نیست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با ابراز رضایت از نقش ایرانسل در طراحی، توسعه و پشتیبانی زیرساخت‌های ارتباطی و سامانه‌های مرتبط با فواد۱۲۸، افزود: استفاده از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و دیجیتال این مجموعه، زمینه مناسبی برای ارتقای پاسخگویی، بهبود کیفیت خدمات و توسعه دولت هوشمند فراهم کرده است.

توسعه فواد۱۲۸ با زیرساخت‌های دیجیتال ایرانسل

اجرای پروژه «سامانه فوریت‌های اداری (فواد۱۲۸)» در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بین وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل، با حضور دکتر علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل وقت ایرانسل، آغاز شد و هدف آن، ایجاد بستری برای رسیدگی سریع و مؤثر به مسائل اداری در نهادهای دولتی و حاکمیتی است.

فاز نخست سامانه فواد۱۲۸، ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، با حضور ایرانسل به عنوان مجری طرح و کارفرمایی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در استان قزوین راه‌اندازی شد.

از زمان بهره‌برداری سامانه فواد۱۲۸، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و زیرساختی، توسط ایرانسل برای توسعه این طرح ملی و تحقق اهداف سامانه صورت گرفته و به پشتوانه شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل «شایا»، ظرفیت‌های لازم برای پشتیبانی فنی و اجرایی این پروژه فراهم شده است.

از جمله اقدامات ایرانسل در اجرای سامانه فواد۱۲۸، می‌توان به ارائه راهکارهای مرکز ارتباط توسط ایرانسل، مرکز تماس یکپارچه، گفت‌وگوی برخط، همکاری در جهت مشاوره، راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مخاطبان سازمان (مرکز تماس گفت‌وگوی برخط هوشمند)، طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر در راستای تحول دیجیتال به‌منظور ارائه خدمات عمومی اثربخش، پاسخگو و در دسترس برای جامعه هدف مورد نظر سازمان اداری و استخدامی کشور، توسعه خدمات دولت هوشمند، استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته دیجیتال ایرانسل برای برگزاری جلسات برخط و دوره‌های آموزشی و سرویس‌های مبتنی بر APIهای اپراتوری، اشاره کرد.

شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل «شایا»، که در قالب شرکت «فناوران خدمات دیجیتال ویستا» به فعالیت خود ادامه می‌دهد، بازوی اجرایی ایرانسل در حوزه تجاری‌سازی فرایندها و ظرفیت‌های دیجیتال است که در حوزه‌های کاری متفاوت و بالقوه‌ای فعالیت می‌کند. «شایا»، با بیش از ۴۵۰ نیروی انسانی در سطح کشور، به مشتریان معتبر دولتی و غیردولتی خدمات ارائه می‌دهد.

شرکت «فناوران خدمات دیجیتال ویستا»، با هدف توسعه بهره‌مندی از تجربه تخصصی و ظرفیت‌های فنی و ارتقای بیش از پیش کیفیت خدمات ارتباط با مشتریان، با مالکیت ۱۰۰ درصدی ایرانسل تأسیس شده است. ایجاد این شرکت، بر اساس روندهای جهانی و استراتژی کلان ایرانسل در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco) و با توجه به توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و تلفیق آن با نیروی انسانی و ضرورت تخصصی‌تر شدن، تمرکز و یکپارچه‌سازی فرایندهای ارتباط با مشتریان، هماهنگ با روندهای مشابه در سایر اپراتورهای ارتباطی، در دستور کار ایرانسل قرار گرفته است.

این شرکت، علاوه بر ارائه خدمات ارتباط با مشتریان به ایرانسل، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجربه‌های تخصصی انباشته‌شده در این حوزه، خدمات خود را به سایر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نیز ارائه می‌دهد.