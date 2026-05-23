  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

۲۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد

۲۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد

بیش از ۲۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای در حوزه صنعت و تجارت مشمول ترخیص ۹۰ درصدی تا پایان دوره اضطرار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، ۲ هزار و ۲۳۱ ردیف تعرفه‌ای مرتبط با بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تا پایان روز ۹ خردادماه سال جاری مشمول رویه ترخیص درصدی خواهند بود.

مطابق این ابلاغیه، صاحبان کالا می‌توانند برای کالاهای مشمول این فهرست، پیش از تکمیل تمامی تشریفات تأمین ارز و رفع تعهدات مربوطه، نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرکات کشور اقدام کنند. این تصمیم با هدف تسریع در تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور اتخاذ شده است.

کد مطلب 6838084
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها