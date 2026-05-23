به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید، فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، ۲ هزار و ۲۳۱ ردیف تعرفهای مرتبط با بخشهای صنعت، معدن و تجارت تا پایان روز ۹ خردادماه سال جاری مشمول رویه ترخیص درصدی خواهند بود.
مطابق این ابلاغیه، صاحبان کالا میتوانند برای کالاهای مشمول این فهرست، پیش از تکمیل تمامی تشریفات تأمین ارز و رفع تعهدات مربوطه، نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرکات کشور اقدام کنند. این تصمیم با هدف تسریع در تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور اتخاذ شده است.
