سرنگونی ۲۱۷ پهپاد اوکراینی از سوی پدافند روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی طی ساعات گذشته بر فراز مناطق مختلف این کشور خبر داد.
وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۱۷ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو و سن پترزبورگ رهگیری و منهدم کردند.
گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کرده اند.
نظر شما