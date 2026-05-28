به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: اتحادیه اروپا به سرعت در حال مسلح شدن و تبدیل شدن به یک ائتلاف نظامی علیه روسیه است. ناتو عملاً در حال آمادهسازی برای یک درگیری مسلحانه گسترده در شرق است.
وی افزود: نخبگان اروپایی از طولانی شدن درگیری اوکراین از طریق مختل کردن هرگونه تلاش برای حلوفصل صلحآمیز سود می برند.
این مقام روس خاطرنشان کرد: اوکراین به طور فزایندهای کارایی خود را در ایفای نقش دژکوب علیه روسیه از دست میدهد.
ناریشکین گفت: انگلیس شرکای اروپایی خود را به درگیری با روسیه تشویق میکند. سلاحهای منتقل شده از صحنه درگیری اوکراین، آزادانه در سراسر اروپا جا به جا میشوند و در برخی موارد به دست گروههای تروریستی بینالمللی نیز میرسند.
وی افزود: اتحادیه اروپا هر چیزی از جانب کییف را نادیده میگیرد؛ از تروریسم، فساد و غصب قدرت گرفته تا خشونت علیه غیرنظامیان و جنایات جنگی.
