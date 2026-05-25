به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه نظرسنجی محتوای کتاب‌های درسی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی راه‌اندازی و در اختیار عموم مردم قرار گرفته بود، به یکی از مهم‌ترین بسترهای تعامل و گفت‌وگو میان مخاطبان نظام آموزشی و مؤلفان کتاب‌های درسی تبدیل شده است.

نسخه جدید سامانه با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی کاربران و افزایش اثربخشی فرآیند دریافت بازخوردها طراحی و اجرا شده است.

از جمله ویژگی‌های این نسخه می‌توان به تغییر پوسته و سبک‌سازی سامانه، تسهیل در کاربری، دسترسی سریع‌تر به بخش‌های مختلف، امکان ثبت نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بهبود تجربه کاربری اشاره کرد. همچنین فرآیند دریافت نظرات به‌صورت تخصصی‌تر طراحی شده تا تحلیل و بررسی دیدگاه‌های ثبت‌شده در گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

در نسخه جدید، پودمان‌های رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای نیز در سامانه پیش‌بینی شده‌اند تا هنرجویان، دبیران و متخصصان این حوزه بتوانند نظرات و پیشنهادهای کاربردی خود را درباره محتوای آموزشی و مهارتی ثبت کنند.

هدف از راه‌اندازی و توسعه این سامانه، دریافت مستمر نظرات، پیشنهادات، سوالات و ابهامات دانش‌آموزان، والدین، فرهنگیان و فعالان نظام تعلیم و تربیت و بررسی و تحلیل این دیدگاه‌ها در گروه‌های تخصصی تألیف کتاب‌های درسی است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اهمیت مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند بهبود و روزآمدسازی محتوای آموزشی، توسعه این سامانه را گامی مؤثر در جهت تقویت تعامل دوسویه با مخاطبان و ارتقای کیفیت کتاب‌های درسی کشور می‌داند.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مخاطبان جهت دسترسی به سامانه، می‌توانند به https://nazar.roshd.ir مراجعه کنند.