به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید، اظهار کرد: خبرنگاران نماد آزادی و عزت مردم ایران هستند و رسانهها نقش مهمی در انتقال پیام جامعه به مجموعه تعلیم و تربیت و همچنین انتقال مطالبات آموزش و پرورش به جامعه دارند.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش افزود: توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از محورهای اصلی این دوره است و در همین راستا، بر توسعه فضاهای آموزشی و همچنین ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی تأکید ویژهای شده است.
بهرهبرداری از ۱۳۳ پروژه آموزشی در مهرماه
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان کرد: در سال گذشته ۱۶۰ پروژه آموزشی در استان به بهرهبرداری رسید و در مهرماه امسال نیز ۱۳۳ پروژه آموزشی شامل ۴۵۴ کلاس درس با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع برای پوشش حدود ۱۳ هزار دانشآموز افتتاح خواهد شد.
ضیایی ادامه داد: هرمزگان در حوزه توسعه فضاهای آموزشی توانسته عملکرد قابل توجهی در کشور داشته باشد که این امر با همت مجموعه آموزش و پرورش، همراهی خیران، مساعدت استاندار و تخصیص اعتبارات دولتی محقق شده است.
وی تصریح کرد: در تابستان سال گذشته و امسال نیز بر اولویت قرار گرفتن اعتبارات عمرانی و آموزشی تأکید شد و اگر این حمایتها و تخصیص اعتبارات صورت نمیگرفت، حجم پروژههای افتتاحی در مهرماه امکان تحقق نداشت.
تخصیص ۴۰ میلیارد تومان برای آب و برق مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از تشکیل کارگروه توسعه عدالت آموزشی برای رفع موانع افتتاح پروژههای آموزشی خبر داد و گفت: این کارگروه از سال گذشته تشکیل شده و امسال نیز با مسئولیت معاون استاندار جلسات متعددی برای رفع موانع برگزار کرده است.
ضیایی افزود: یکی از مشکلات پروژههای آموزشی، تأمین انشعابات آب و برق بود که با تشکیل این کارگروه و تصویب در سازمان برنامه و بودجه استان، ۴۰ میلیارد تومان برای تأمین آب و برق مدارس در نظر گرفته شد و این موضوع نگرانیها درباره بهرهبرداری از پروژههای جدید را تا حد زیادی برطرف کرده است.
آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید
وی با اشاره به برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: مهمترین برنامه آموزش و پرورش استان در شرایط کنونی، آمادهسازی مدارس برای آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید به صورت حضوری است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: ستاد پروژه مهر از مدتها قبل تشکیل شده و هفت کارگروه شامل فضا و تجهیزات، منابع انسانی، کیفیتبخشی آموزش ابتدایی، کیفیتبخشی آموزش متوسطه، اطلاعرسانی و رسانه، کیفیتبخشی فعالیتهای ورزشی و ایثار و شهادت در این ستاد فعالیت میکنند.
ضیایی افزود: کارگروه ایثار و شهادت امسال به ستاد پروژه مهر اضافه شده است و تلاش داریم مدارس در سال تحصیلی آینده بیش از گذشته سرشار از فرهنگ ایثار و شهادت باشند.
هوشمندسازی ۱۷۶ کلاس درس
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضا و تجهیزات مدارس گفت: در حال حاضر هوشمندسازی ۱۷۶ کلاس درس در استان در حال انجام است و همچنین طرح شهید رجبیان برای بهسازی، شادابسازی و زیباسازی مدارس با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: برنامه تجهیز هنرستانها نیز در دو مرحله و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان در حال اجراست و برای مدارس روستایی نیز اعتباری در نظر گرفته شده است.
ضیایی گفت: اعتبارات تعمیر و تجهیز مدارس نیز از ۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و برای سال ۱۴۰۵ نیز افزایش حداقل ۵۰ درصدی این اعتبار در نظر گرفته شده است و پیگیر هستیم این اعتبارات پیش از آغاز مهرماه تخصیص پیدا کند.
توجه به تغذیه دانشآموزان مدارس شبانهروزی
وی با اشاره به وضعیت مدارس شبانهروزی استان اظهار کرد: در سال گذشته اعتبارات مناسبی برای تأمین غذای دانشآموزان مدارس شبانهروزی هرمزگان اختصاص یافت و جهش خوبی در این زمینه ایجاد شد که این سیاست در سال تحصیلی آینده نیز ادامه خواهد داشت.
ضیایی همچنین گفت: برای کمکهزینه غذای معلمان روستایی بندرعباس نیز سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و امسال نیز پیشبینی میشود حدود ۱۸ میلیارد تومان در این زمینه تخصیص یابد.
بیش از ۹۰ درصد ساعات آموزشی با معلمان موجود پوشش داده میشود
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور از ۳۵ هزار نفر به ۲۳ هزار نفر، ظرفیت پذیرش استان هرمزگان همچنان حفظ شده است.
وی افزود: در توزیع ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان، توجه ویژهای به مناطق محروم، روستایی و دورافتاده شده است؛ مناطقی که در سالهای گذشته کمتر از ظرفیت معلمان بومی خود بهرهمند بودند.
ضیایی بیان کرد: در استان هرمزگان حدود ۱۹ هزار معلم در کلاسهای درس فعالیت میکنند و تلاش ما این است که بیش از ۹۰ درصد ساعات آموزشی با استفاده از معلمان موجود پوشش داده شود.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد باقیمانده ساعات آموزشی که نزدیک به ۴۰ هزار ساعت در هفته است نیز از طریق حقالتدریس معلمان رسمی، استفاده از دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان و بهکارگیری بازنشستگان داوطلب پوشش داده خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، جای نگرانی برای اینکه در اول مهر کلاسی بدون معلم باقی بماند وجود ندارد.
ثبتنام دانشآموزان ادامه دارد
ضیایی با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان گفت: ثبتنام در مدارس استان همچنان در حال انجام است و در بندرعباس نیز با توجه به پایین بودن سرانه فضای آموزشی و برخی مشکلات موجود، ادارات آموزش و پرورش برای راهنمایی خانوادهها و ساماندهی ثبتنامها اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی افزود: ثبتنام میانپایهها به صورت خودکار توسط مدیران مدارس انجام میشود و خانوادهها در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان درباره ثبتنام دانشآموزان پایه اول نیز گفت: ۲۸ هزار و ۷۱۱ دانشآموز نیز ثبتنام قطعی خود را بر اساس آمار سامانهها انجام دادهاند.
ضیایی خاطرنشان کرد: ثبتنام دانشآموزان ورودی پایه هفتم نیز در حال انجام است.
وی درباره توزیع کتابهای درسی گفت: تاکنون ۸۱ درصد دانشآموزانی که ثبتنام آنها در سامانه قطعی شده، سفارش کتابهای درسی خود را نیز ثبت کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در رابطه با آسیب به مدارس هرمزگان در جنگ تحمیلی نیز خاطرنشان کرد: ۶۴ مدرسه در سطح استان متوجه آسیبهایی شدند که ۲ مدرسه در مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب بیشترین آسیب را متحمل شد.
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