۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

رحمان نیا: زنجانی ها منتظر هوای گرم باشند

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده، گفت: آسمان استان قسمتی ابری است که از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: احتمال بارش های پراکنده و محلی در برخی مناطق استان وجود دارد و همچنین آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب به شکل محلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: این وضعیت تا اواسط هفته مهمان زنجانی ها است و در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: در چند روز آینده شاهد افزایش دمای استان خواهیم بود.

وی ابراز کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته هوا گرم شده است.

