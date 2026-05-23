رحمان نیا: زنجانی ها منتظر هوای گرم باشند

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده، گفت: آسمان استان قسمتی ابری است که از بعدازظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: احتمال بارش های پراکنده و محلی در برخی مناطق استان وجود دارد و همچنین آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب به شکل محلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: این وضعیت تا اواسط هفته مهمان زنجانی ها است و در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: در چند روز آینده شاهد افزایش دمای استان خواهیم بود.

وی ابراز کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۸ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته هوا گرم شده است.