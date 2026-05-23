پیش بینی وزش باد، غبار محلی و خیزش گرد و خاک در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی گفت: آسمان استان در ساعات آینده گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی نقاط نیز شرایط برای غبارآلود شدن هوا مهیا است. در مناطق مستعد احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد و این پدیده می‌تواند دید افقی را کاهش دهد.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: افزایش سرعت باد در ساعات بعدازظهر و اوایل شب محتمل است و این شرایط ممکن است موجب انتقال گرد و خاک از کانون‌های فرسایشی اطراف استان شود. بهره‌برداران کشاورزی، رانندگان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.

نوروزی با اشاره به پایداری نسبی دما در روزهای آینده گفت: نوسانات دمایی در حد یک تا دو درجه خواهد بود و تغییرات قابل‌توجهی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود، با توجه به وزش بادهای لحظه‌ای، احتمال سقوط اجسام سبک و آسیب به سازه‌های موقت وجود دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست در زمان وقوع باد شدید از تردد غیرضروری در مناطق باز و ارتفاعات خودداری کنند. رانندگان در محورهای مواصلاتی به‌ویژه در مناطق بادخیز، با احتیاط بیشتری تردد کنند زیرا کاهش دید ناشی از گرد و خاک می‌تواند خطرآفرین باشد.