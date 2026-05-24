افزایش دما و وزش باد شدید در گلستان تا اوایل هفته

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا اواخر هفته جاری بارش مؤثری برای استان گلستان پیشبینی نمیشود و جو استان عمدتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: برای روز یکشنبه، آسمان استان در شرایط پایدار قرار دارد و روند دما نیز افزایشی خواهد بود؛ بهگونهای که بیشینه دمای هوا در سطح استان بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از اواخر روز یکشنبه و بهویژه در روز دوشنبه، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات شدید در سطح استان رخ خواهد داد که در مناطق مستعد میتواند با پدیده گرد و خاک همراه باشد.
وی همچنین گفت: احتمال بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان برای امروز یکشنبه تا شب دور از انتظار نیست، اما این بارشها گستردگی قابل توجهی نخواهد داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی پیشرو، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
