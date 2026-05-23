به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارجمند مدیر رسانه‌ای و سخنگوی این کاروان، روز جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: کاروان پیاده مشهد- کربلا، با نام کاروان پیاده انصارالحسین (ع) به‌عنوان طولانی‌ترین مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی، امروز حرکت معنوی خود را برای بیست و پنجمین سال متوالی آغاز کردند.

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: مراسم بدرقه این کاروان با حضور مسئولان و اقسار مختلف مردم از محل مجتمع اسلامی بقیه‌الله مشهد برگزار شد و اعضای این کاروان بعد از عبور از شهرها و روستاهای مختلف در استان‌های، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان از مرز شلمچه وارد خاک عراق خواهند شد.

ارجمند اضافه کرد: مهمترین هدف این کاروان مردمی نشر و گسترش مفاهیم عاشورا و انتقال پیام امام حسین (ع) به صورت شهر به شهر و نقطه به نقطه است. با این حال امسال زائران این کاروان با حمل پرچم مقدس ایران به مسافت ۳۵۰۰ کیلومتر، حملات دشمن آمریکایی، صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

مدیر رسانه‌ای و سخنگوی کاروان پیاده مشهد- کربلا افزود: خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اعزام این کاروان انجام شده و از مدت‌ها قبل مسیرهای تردد، اسکان و حضور زائران کاروان پیاده انصارالحسین (ع)، در هر شهر یا استان مشخص است.

او با بیان این که تشریفات قانونی این کاروان نیز انجام شده، یادآور شد: اعضای این کاروان پیاده مطابق همه ساله، از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شوند و ادامه مسیر را در کشور عراق طی می‌کنند.